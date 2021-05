Los champús en seco pueden ser un gran aliado para los cabellos grasos, pero no son los únicos que pueden beneficiarse de un producto que vuelve a estar en boga.

Durante algún tiempo han estado denostados, pero las nuevas formulaciones han hecho de este elemento un indispensable en el neceser de algunas ‘celebrities’, que ya han descubierto lo que el champú en seco puede hacer por su cabello. Y no, no se trata solo de evitar lavárselo.

Otra forma de mantener el pelo limpio

El champú en seco ha proliferado en los últimos tiempos porque se ha planteado como una alternativa para los cabellos con más tendencia a engrasarse. Algunos expertos recomiendan no lavar el pelo todos los días para no alterar más las glándulas sebáceas y que no se siga generando tanta grasa, pero hay quien no puede evitarlo.

Por eso, para ese tipo de cabellos está especialmente indicado el uso de champús en seco. Estos evitan tener que pasar por todo el proceso de lavado y secado que puede debilitar el cabello y hacerlo más quebradizo. Solo se trata de encontrar la fórmula más adecuada para cada tipo de pelo.

Distintos niveles de intensidad

Como veréis a la hora de elegir uno para vuestro cabello, la mayoría de las firmas tienen distintos niveles de intensidad. Esto quiere decir que a mayor intensidad, mayor capacidad para eliminar la suciedad, pero hay que tener cuidado, porque a menudo esto está vinculado con una mayor cantidad de partículas, que en los cabellos más oscuros pueden quedar más visibles.

No obstante, hay que seguir una serie de pasos a la hora de utilizarlos y no habrá ningún problema. El primero es tener cuidado y no aplicarlo directamente sobre las raíces. De hacerlo podemos alterar el cuero cabelludo. Para evitarlo hay que vaporizar desde un poco más lejos, no tanto como si estuviésemos aplicando laca, pero no pegar el difusor a las raíces.

Una buena forma de aplicarlo y evitar que caiga directamente en las raíces es hacerlo boca abajo. Así caerá solo sobre las partes del cabello que no están limpias, pero que no están pegadas a la raíz.

Una vez aplicado, es importante manejar con los dedos, no con un peine, moviendo el pelo de manera vigorosa. De esta forma conseguiremos que las partículas se lleven cualquier rastro de suciedad, pero no se queden adheridas al cabello.

Cuidado con el cuero cabelludo

La parte de la aplicación es importante especialmente si tenemos un cuero cabelludo sensible, porque estos resisten peor la aplicación de determinados productos. Más si, como en este caso, suelen ser de carácter astringente. Para esas pieles más sensible es importante encontrar fórmulas más suaves y no excederse con la aplicación.

No obstante, si estás pensando que el champú en seco no es para ti porque no tienes problemas con la grasa o la suciedad, quizá también te interese otro de sus usos: puede funcionar como voluminizador. Con un poco de champú en seco en determinadas zonas y tus manos puedes darle un poco más de vida a tu cabello y que mantenga el peinado por más tiempo.