«La vida te da sorpresas», dice la canción de Rubén Blades… Es lo que ha pensado Loli Pozo, la quiosquera de 81 años a la que Isabel Pantoja le debe «los ahorros de toda una una vida», que ascienden a 76.000 euros. Y es que la andaluza ha recibido la visita de Chabelita Pantoja, quien «quería ver cómo estaba» y saludarla, ya que cuando ella era pequeña pasó buenos momentos a su lado. De hecho, Loli llegó a cuidarla en numerosas ocasiones durante su infancia.

«A mí no se me olvidan las cosas que han hecho por mí», ha recordado Chabelita

«Yo soy muy agradecida con la gente que se ha portado bien conmigo. Y tanto a ella como a otras personas le tengo mucho aprecio y cariño. A mí no se me olvidan las cosas que han hecho por mí», ha confesado la hija de la tonadillera, tal y como se recoge en el siguiente vídeo.

La quiosquera, agradecida por el encuentro con Isa, le regaló varios cuadros de la artista que estaban colgados en su casa: «No quiero que nadie más los tenga que ella», ha dicho la mujer. «Tenía ganas de verme, hacía mucho tiempo que no la veía. Yo la quiero mucho, la he criado junto con Dulce. Yo me iba allí (a Cantora) temporadas«, ha explicado la que antaño que amiga de Isabel Pantoja.

Los cuadros que le ha dado son fotografías enmarcadas que tenía de la cantante. «Estuvieron un rato, luego vino Asraf a recoger los cuadros». Del encuentro con Chabelita, Loli Pozo ha contado que fue cercano, amable, pero no entraron en detalles sobre la batalla legal que la enfrenta a la cantante: «Como es su madre, el tema… ni ella lo saca ni yo intento sacarlo tampoco».

Loli asegura que está muy triste con la situación en la que se ha visto envuelta con Isabel Pantoja: «Tengo los ojos secos de tanto llorar, pero lloro de pena, porque yo nunca esperaba este desengaño tan grande por su parte».

El caso de Loli Pozo se hizo popular después de hiciera una denuncia pública para reclamar a Isabel Pantoja el dinero que le debe desde hace años. Según el relato de esta mujer, que se ha dedicado a vender prensa en un quiosco, en el año 2014 la artista la llamó para pedirle su ayuda poco antes de su ingreso en la prisión de Alcalá de Guadaira, donde cumplió sentencia por su implicación en el caso Malaya.

Loli Pozo, de 81 años, tiene problemas de movilidad

«Me debe 76.000 euros. Hubo un acto de conciliación y ni se presentó», ha lamentado Loli. A sus 81 años, tiene problemas de movilidad y en la actualidad necesita contratar a una persona que la ayude en las tareas domésticas, a dar paseos o a asistirla dentro de su hogar. Cosas que no puede hacer ya que todo el dinero que tenía se lo dio a Isabel Pantoja. Como esta no le ha devuelto la cantidad que le prestó, hacer frente al día a día con su pensión se le hace complicado.

La delicada situación de Loli Pozo ha provocado que los colaboradores de ‘Sálvame’ empaticen con su caso. Una de ellas es Belén Esteban, que no ha dudado en cargar contra la tonadillera cada vez que se habla de este tema en el programa. «Yo te he defendido. Y lo he hecho. A mí nadie me ha obligado, hay cosas que no me han parecido bien y lo he dicho. Pero si Loli fuera tu madre», ha dicho, indignada.

Belén Esteban ha salido en defensa de Loli Pozo

A la ex de Jesulín de Ubrique le parece lamentable que Loli estuvo «levantándose hasta las 5 de la mañana para abrir su quiosco, que no tiene para arreglarse la boca». Cuando supo que Loli no tenía dinero para pagar el arreglo de su boca, enviaba un mensaje directo a Isabel Pantoja, para que «recapacitaras un poco y pensases si no te da pena de Loli».

En marzo de 2021, Isabel Pantoja estaba citada para ir al Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, pero no se presentó al acto de conciliación para asumir la deuda que tiene con Loli Pozo ante la justicia. La octogenaria no daba crédito al desplante de la que en su día creyó era su amiga: «Yo era de su familia. Teníamos más de 45 años de amistad».

«Una tarde allí en Cantora me pidió el dinero. Yo con todo mi corazón se lo presté y hasta hoy», ha contado. Primero le transfirió 80.000 euros a su cuenta bancaria. Más tarde, su hermano Agustín le pediría otros 6.000 euros porque le dijo le hacían falta. Unos años después le devolvieron 10.000 euros. Y hasta hoy. Ninguno de los dos se ha hecho cargo de sus responsabilidades. «Eso lo tengo yo todo justificado en las cuentas del banco», ha recordado Loli. «No la conozco. Ella nunca ha sido así. No sé quién la ha vuelto así».