La Navidad es una de esas épocas que si hay alguien que la disfrutan en su plenitud son los niños. Es tiempo de magia, de adornos, de regalos y de sueños. Lo que sucede es que no siempre va correspondido por una cuota de responsabilidad de los padres. Y si no que se lo digan a Chabelita, que ha dejado ‘solo’ a su hijo durante la actuación navideña que cada año organizan en su colegio, en Sanlúcar de Barrameda, tal y como han contado en el ‘El programa de AR’.

El pequeño Albertito se vistió de rey mago, pero no ha podido disfrutar de la compañía de su madre. En cambio, quienes si han estado acompañándole han sido su padre, Alberto Isla, y Dulce Delapiedra. Ha sido la niñera quien ha confirmado que Chabelita no ha asistido a la función de Navidad de su hijo “porque no había billetes”. Un argumento que choca de bruces con un evento del que la madre era consciente hacía meses.

Chabelita salió de fiesta la noche anterior

Uno de los motivos que podría haber impedido la presencia de la exconcursante de GH VIP en Cádiz es precisamente que el pasado domingo tenía gala del reality en Madrid. También se ha filtrado que Omar Montes tenía un bolo programado y ahí sí que estuvo presente Chabelita. ¿Por qué no quiso ir a un día tan importante y de suma felicidad para su hijo? ¿Querría evitar un encontronazo con Alberto Isla?

Sorprende sobremanera que tampoco acudiera al espectáculo de Albertito su abuela, Isabel Pantoja, máxime cuando ha reiterado su animadversión a que Dulce se relacione con su nieto, después de la guerra sin cuartel que han tenido. Sea como fuere, lo único cierto es que Chabelita no estuvo al lado de su hijo en un día que- por lo general- ningún padre se quiere perder. Su próxima aparición será este mismo jueves, en la gala final de GH VIP y que todo apunta a que encumbrará a Miriam Saavedra como ganadora de esta edición.

