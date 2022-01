El cruce de reproche y dardos envenenados entre Chabelita Pantoja y Kiko Rivera continúa desde que el pasado mes de octubre el Dj rompiera lazos con su hermana de manera inesperada tras reencontrarse con su madre, Isabel Pantoja, al morir su abuela. Desde entonces las redes sociales, los platós de televisión y las revistas han sido los canales utilizados por ambos para responder al ataque anterior y así ha sucedido ahora cuando le toca el turno de palabra a la hija de Isabel Pantoja. Chabelita Pantoja responde a la última publicación de su hermano, en la que se refiere a ella como “señorita” para recordarle quién es su familia, que ella no forma parte ya de ella y que deje, entre otras cosas, de hablar.

Vídeo: Europa Press

“Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba”, escribía contundente Kiko Rivera al reproche de su hermana a su mujer, por no contestarle a un mensaje de felicitación que se envió por redes sociales. Ahora Chabelita Pantoja se ha topado con las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’, que le han informado, porque ella no lo sabía, que la “señorita” a la que hace alusión su hermano en su post es precisamente ella. Una vez conocido este dato y sabiendo que el contundente mensaje va dirigido a ella ha respondido con igual contundencia.

Lo primero que ha querido dejar claro Chabelita a su hermano, además del resto de los españoles, es que “yo no he empezado la película”, haciendo alusión a que fue su hermano quien se distanció de ella tras compartir horas de duelo en Cantora junto a su madre tras fallecer su abuela. Ella regresó a Canarias para festejar la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez y él se quedó y les declaró la guerra. Luego, ha continuado detallando por qué no puede parar de hablar de él casi a diario en los medios de comunicación: “Yo no he salido en ninguna revista hablando de él, porque además no había ningún problema entre él y yo, así que si él empieza aquí tiene una respuesta”.

Chabelita aclara lo sucedido con Irene Rosales

Una vez respondido a su hermano, Chabelita Pantoja ha querido dejar claro un punto que le preocupa especialmente, porque cree que se ha malentendido que entre ella e Irene Rosales exista un problema. Asegura que no tiene nada en su contra y que no le culpa absolutamente de nada en relación con su bélica relación con su hermano: “Igualmente yo no me he metido con Irene, o sea, ¿qué tiene que ver ella en todo esto? Yo no me meto en la relación de ellos para nada, porque creo que suficiente tienen ellos, así que yo no me meto en la relación y no me he metido nunca, porque para eso están los demás y la gente que ve lo que ve. Yo no voy a meterme porque no tiene nada que ver Irene en nada en ningún conflicto con mi hermano. Por lo menos ahora mismo ella no tiene nada que ver, es mi hermano”, zanja la hija de la tonadillera.