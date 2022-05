Chabelita Pantoja lleva horas siendo protagonista de la actualidad después de protagonizar un tenso momento en las instalaciones de Telecinco en plena entrevista de su hermano, Kiko Rivera, en el plató del ‘Deluxe’. Ahora, unos días después de que evitara el reencuentro con su hermano, la hija de Isabel Pantoja ha querido aclarar el motivo que le llevó a actuar así.

Lo ha hecho en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido. La colaboradora de televisión ha explicado por qué no salió del coche y qué sintió en el momento que vio a su hermano acudir delante de todas las cámaras. Se ha hablado de cuál sería su reacción si su hermano diera el paso de viajar a El Puerto para reencontrarse con ella.

«Si viene antes, puede ser que sí. Cualquier persona que me conozca, por mucho que esté así, sin querer hablar con él, no sé cómo hubiese reaccionado si se hubiera presentado aquí. Claro que hubiera hablado con él. No sé a dónde hubiera llegado la conversación porque fue muy grave lo que dijo y lo que hizo. Me ha hecho abrir los ojos. Yo tendría que hablar con él. Ahora mismo yo necesito tiempo, me parece violento si viene a mi casa. Hasta el día del ‘Deluxe’ me respetó ese tiempo y espero que lo siga haciendo», ha declarado rotunda.

Chabelita Pantoja desvela por qué no quiso verse con su hermano

Chabelita no está preparada todavía para dar el paso de verse con su hermano y hablar de todo lo que ha ocurrido este tiempo atrás. De hecho, está dolida y prefirió no verlo al no saber cuál sería su reacción: «Sentí que no quería verlo porque al fin y al cabo es una persona a la que quiero. No quiero verlo porque no sé cómo reaccionaría, quería irme para no tener contacto con él».

Un reencuentro que finalmente no se produjo

