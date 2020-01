Desde que Chabelita Pantoja abandonara ‘Gran Hermano VIP’ junto a Asraf Beno su vida ha dado un giro de 180 grados. De hecho, ha dejado de ser asidua a las grandes fiestas de la capital madrileña para centrarse en su relación. Pero esto también ha hecho que pierda amistades por el camino. Como ha sido el caso de Amor Romeira.

Si antes Amor Romeira y Chabelita Pantoja eran íntimas amigas, ahora su relación se ha vuelto más distante. Romeira ha explicado los motivos de su distanciamiento: «Ya no tengo ningún tipo de relación con Isa. Como ya he dicho, es la única vez que está separada de su entorno de amistades y su entorno familiar. Ahora su vida es sólo Asraf. De hecho, a mí me apartó de su vida él, porque yo no acepté ciertos comportamientos delante de mí. Y como eso no gustó…», ha dicho.

Chabelita Pantoja y Amor Romeira eran íntimas amigas

Además, la exgran hermana sí que mantiene una relación con Kiko Rivera y de hecho habla con el DJ. sobre la relación que ambos mantienen con Chabelita: «Lo que él me dice, y le dice a todo su entorno, incluida su madre, es que la única amiga de verdad que ha tenido Isa he sido yo, porque siempre la he apoyado y le he dado consejos maravillosos. Pero ella es una niña que no hace caso, y ahora su vida es Asraf, la representante de Asraf y su representante. No tiene otra vida, y a mí me da mucha pena, porque es muy buena y muy vulnerable», ha sentenciado.