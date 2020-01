Chabelita no vuelve a casa por Navidad. Todos los intentos por hacer de las Pascuas unas fiestas familiares donde reina la paz y la tranquilidad ha sido malogrados. De hecho, todo lo contrario. La relación de Chabelita con su familia está abocada al fracaso, siendo el comienzo del año el momento más representativo de su ya arcaica mala relación.

La cantante en ciernes no ha vuelto a ir Cantora desde que la visita de Omar Montes el día de Navidad -y las consecuentes fotografías subidas a Instagram- supusieron una provocación para ella rechazando cualquier contacto con la finca de su madre. Ahora, para la segunda celebración más representativa de estas fechas, ha vuelto a decidir pasar el Fin de Año alejados de ellos.

Chabelita ha dado comienzo al nuevo año con su otra familia, la escogida. Tal y como ella misma ha compartido por su red social, el 2020 lo ha comenzado junto a su novio Asraf, su hijo Alberto y su inseparable y disoluta Dulce Delapiedra. ¿Ha contraatacado a su familia con la presencia de la niñera? ¿Se trata de una provocación consciente de que a su familia no le gustará? Sea como fuere, Dulce estaba allí. Una contradicción con sus últimas declaraciones en El Programa de Ana Rosa donde admitía no compartir fotos en las redes sociales con Dulce para no hacer daño a los suyos.

Estabilidad sentimental

A pesar de todos los elementos distorsionadores de su alrededor, lo cierto es que su relación sentimental con Asraf parece ser lo más estable que tiene Chabelita en su vida. Once meses de amor con los que actúan como una verdadera pareja estable. “Ya van dos años celebrándolo juntos y aunque el 2019 se ha portado muuuuy bien con nosotros, espero que este año supere al anterior, que sume y que siga sorprendiéndome” escribía la cantante de ‘Ahora estoy mejor’ junto a una foto con su amado.

¿Cuándo se volverá a ver Chabelita con su familia? Todo apunta que será el próximo seis de enero, cuando la hija de Isabel Pantoja se reencuentre con los suyos para que su pequeño Alberto pueda disfrutar del Día de Reyes con sus primos. Hasta entonces, tu en Cantora y yo en Madrid.