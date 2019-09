16 El reencuentro de los excuñados

Alejandro Albalá no quiso perderse la inauguración de la nueva sala de fiestas que ha abierto Kiko Rivera en Sevilla, presencia que demuestra que entre los dos excuñados existe una relación excelente. El joven posó frente a las cámaras y no dudó en saludar cariñosamente al dj, gestos que podrían no haber sentado nada bien a Chabelita Pantoja.

Chabelita amenaza con demandar tras las últimas informaciones