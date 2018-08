13 Alberto Isla, el padre de su hijo

Ha dedicado unas palabras al padre de su hijo, Alberto Isla, con el que sigue manteniendo relación por el hijo que tienen en común. “Hablo con él alguna vez, pero para preguntarle por el niño. Estos días he estado en Miami y él ha estado con Albertito. Me ha venido bien. Tenemos una buena relación por el pequeño. De la custodia todavía no tengo noticias, pero por ahora todo está bien”.

No ha tenido reparos a la hora de hablar de la filtración de los mensajes de Alberto: “No quería creerme la filtración de mensajes, pero está ahí, está su voz. No voy a hablar de él porque no gano nada, porque hago más sangre. Si se sienta en un plató, no voy a hacer nada, ni hablar bien ni hablar bien”.

