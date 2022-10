Chabelita Pantoja no gana para disgustos. Cuando pensaba que podía respirar tranquila, la joven ha tenido que salir al paso para defenderse de los nuevos ataques de Kiko Rivera. Un día después de asegurar que para ella ya no hay perdón que valga, la hija de Isabel Pantoja ha hecho hincapié en ‘Fiesta’ en que su hermano necesita ayuda y que no puede vejarla como lo ha hecho en los últimos meses.

Chabelita Pantoja no da crédito a todo lo que ha vuelto a decir su hermano en una entrevista y no entiende que él tenga que perdonarla. «Él no hace un examen de conciencia y no piensa en lo que está haciendo mal. Si tan arrepentido está con lo que ha hecho con su madre, lo primero que hace es pedirle perdón», reflexiona la joven. La colaboradora de televisión está dolida porque su hermano a vuelto a hablar de un episodio que no le gusta recordar. «Me produce daño, mi sentimiento sigue siendo el mismo. Tenía muy claro que no le quería perdonar por estas cosas. Yo no sé lo que va a decir el día de mañana. Ahora de repente habla de mí y yo le tengo que responder. Hemos pasado por muchos problemas, muchos malos entendidos… Ha llegado un punto en el que me ha hecho mucho daño y mi sentimiento de no querer a una persona así a mi lado estaba asegurado«, expresa.

La joven está pasando por una de las etapas más dulces de su vida e insiste en que tiene la conciencia muy tranquila gracias a la relación que mantiene actualmente con su madre. Quiere a Kiko Rivera, pero ha dejado de necesitarlo. «Quiero a mi hermano y quiero a mi familia. Pero a veces pasa que muchas personas no te hacen sentir bien. En este caso me da hostias y me está haciendo daño. Por mi propio bien y por mi propia salud, quiero mantenerle al margen. He dejado de necesitarle. Hay veces con él que a pesar de ese cariño no se puede aprovechar de mí. No me puede vejar y humillar como lo ha hecho. Eso es de maldad. Es muy torpe por la manera que tiene de decir las cosas», admite.

¿Demandará a Kiko Rivera?

Hace unos meses, Chabelita Pantoja se planteó poner en manos de su abogado todos los ataques que le había propiciado su hermano. Ahora prefiere no hablar sobre el asunto y dejar claro que los pasos que deba tomar a partir de ahora lo hará en la intimidad. La joven no sabe si todo lo que está haciendo el dj es para que esté en contra de su madre. «Solo quiero que ella esté bien. Yo tengo una buena relación con mi madre y me alegro que ella esté bien con sus hijos«, insiste.

Por otro lado, Chabelita Pantoja también ha confirmado que su madre sigue atravesando por un fuerte bache y más ahora que se ha cumplido el aniversario de la muerte de doña Ana. Además, la colaboradora de televisión ha reconocido también que Anabel Pantoja no quiere estar mal con el marido de Irene Rosales.