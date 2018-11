Chabelita Pantoja confiesa que ha dormido con Omar Montes

Chabelita Pantoja está a punto de cumplir 23 años y no ha dudado en aceptar la invitación de Jorge Javier Vázquez de celebrar este gran día en la casa de ‘Gran Hermano VIP’. De hecho, la joven se reencontrará en la casa con Asraf, con el que tratará de reencontrarse para hablar: “Voy a ir a celebrar mi cumpleaños en ‘GH VIP’, y trataré de hablar con Asraf a solas. Hay cosas que no me han gustado de él. Le he cogido mucho cariño, pero he estado mucho tiempo fuera y hay cosas que no me han gustado”, ha comenzado explicando.

[Más información: Chabelita Pantoja cancela a última hora la fiesta de su 23 cumpleaños]

Sobre las palabras que va a tener con el concursante de ‘GH VIP’, Chabelita explica qué pretende decirle cuando se reencuentre con él en la casa: “Voy a tener una conversación con él sobre el tema de beso, pero ya está. La cosa con él se han enfriado”.

Entre las preguntas que ha tenido que contestar la hija de Isabel Pantoja volvían a convertir a Omar Montes en protagonista. Y es que Chabelita asegura que es consciente de que el polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ ha estado mal, pero que todavía lo quiere: “Hemos tenido un acercamiento a raíz de mi hermano. Yo no confiaba en él. Mi hermano me dijo que confiara en él. Yo me acerco más a él y todo perfecto. Yo quiero mucho a Omar, me hace gracia, no es mal chaval. No sé qué le pasa. Yo he estado muy enfadada con él. Sé que lo del polígrafo ha estado mal, pero yo le quiero. Eso sí, tengo miedo de que me vuelva a fallar. Sé que Omar ha hecho muchas cosas, pero luego ‘me camela'”, desvela.

Ha querido hacer una confesión sorprendente. Chabelita Pantoja ha contado que después de la gala fueron a su casa y hablaron sobre su relación. Le dijo a su ex que no confiaba en él y que el día que le demuestre que puede ser fiel serán pareja. Joaquín Prat ha querido saber si durmieron juntos después del programa y ella ha respondido, entre risas, que “no pasó nada. No pasó nada… es que no pudo ser…”. ¿Qué ocurrirá finalmente entre ellos? La historia continúa…

[Más información: Ana Rosa Quintana estalla contra Omar Montes]

Después de la traición de Techi, Chabelita Pantoja ha cortado la relación con ella. Ahora ha querido desvelar cómo vivió el momento en el que ve lo que ocurrió entre Techi y Omar. “Estaba fuera y me mandaron una foto de ellos dos en la casa. Al verlos, dije que iban a tener algo”, dice contundente.

Ha vuelto a tener que dar la cara por su madre cuando se ha convertido en noticia después de que le hayan relacionado con un trabajador de Cantora: “No tienen nada. El que sale en las imágenes se llama Eduardo, lo conozco de dos días. Me ha recogido, me ha llevado a Cantora”, explica.

[Más información: Isabel Pantoja desmiente su relación con un trabajador de Cantora: “Han metido la pata”]

Además, ha asegurado que no ha hablado de este tema con su madre por el grupo familiar de WhatsApp que tiene con ellos: “Tengo un grupo familiar en Whatsapp, pero no hablamos del tema este”. Chabelita ha dejado claro que es tan solo un trabajador: “No come con nosotros y él duerme en otra parte de Cantora. No tiene nada con él, pero si lo tuviera, yo encantada de la vida”.

La celebración de su 23 cumpleaños

Mucho se ha hablado de la celebración del cumpleaños de Chabelita Pantoja. Y es que en principio iba a celebrarlo en un lugar que era bastante grande para los invitados que eran. Ha querido aclarar qué polémica ha habido sobre este: “Estaba hablando con otros sitios. Somos como 30 y en este sitio había un escenario muy grande, entiendo que no quisieran cerrarlo. Me han dado otro sitio, donde podemos hacer la fiesta como queremos”.

A pesar de que parece tener claro quiénes van a ir a su fiesta de cumpleaños, Chabelita no lo tiene muy claro con Omar Montes. La joven no sabe si invitarle y ha pedido opinión a los colaboradores de ‘El programa de AR’, que tienen claro lo que debería hacer: no quieren que siga con el cantante.