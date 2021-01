Chabelita Pantoja habría quedado con la que fuera íntima de su madre, María del Monte, para retomar la relación que tenían desde hace años

María del Monte siempre se ha mostrado muy discreta al respecto del clan Pantoja. Desde que hace unos años se enfriara su relación con Isabel Pantoja, poco ha querido hablar acerca de la familia y son contadas las ocasiones que ha hecho alusión a ellos. A pesar de mantenerse al margen, ahora podría haber tenido un acercamiento con uno de ellos: con Chabelita Pantoja. María del Monte y Chabelita se habrían citado para recuperar la relación que tuvieron hace ya muchos años. Un hecho que de si se confirmara no sentaría nada bien a la tonadillera y sería la estocada final para ella por parte de sus hijos.

Este mismo viernes, según ha adelantado Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de AR’, fuentes cercanas a la familia le habrían asegurado que Chabelita Pantoja y María del Monte habrían tenido una quedada para recuperar la relación de antaño. «Puedo asegurar que han quedado para retomar la relación y que María del Monte le ha dicho que, si Isa lo necesita, ella está ahí para cualquier cosa”, ha querido asegurar la periodista. Parece ser que Chabelita quiere recuperar las relaciones rotas que dejó en el pasado por no hacer daño a su madre. Ahora, cada dato que conocemos hace que se tense más la cuerda entre Isabel Pantoja y sus hijos.

La broma de Asraf que volvió a poner a María del Monte de actualidad

De todos es conocida la excelente relación que guardaban antaño Isabel Pantoja y María del Monte. Hemos visto en diferentes ocasiones como las dos disfrutaban de su amistad en compañía de Chabelita Pantoja. Una relación que quedó guardada en el pasado y que ahora, por parte de la hija de la tonadillera y de la cantante parecen recuperar. Aún así hay que recordar que el nombre de María del Monte volvió a ponerse de actualidad después de unas polémicas declaraciones de Asraf Beno – SEMANA en ‘La casa fuerte 2’.

Cuando Asraf y Chabelita se encontraban participando en ‘La casa fuerte’, donde ambos se enzarzaron en diferentes disputas, el marroquí le gastó una broma a su novia que no le hizo ni pizca de gracia. Y es que Asraf aseguró que Chabelita había sido adoptada por su madre, Isabel Pantoja, y María del Monte. Una declaración que enfadó y mucho a la propia Chabelita. De hecho, ella respondió que nunca le había contado a su pareja que esto fuera así.

Lo que tiene que decir Chabelita sobre María del Monte

Hace tan solo un día, este jueves, que Chabelita regresó a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’. Durante su intervención no pudo evitar hablar del conflicto familiar y de lo complicadas que han sido las navidades en la familia Pantoja. Además, y para sorpresa de todos los presentes, ha querido mandar un beso fuerte a María del Monte en agradecimiento de lo bien que se ha portado con ella y su familia y del respeto que ha tenido hacia todos ellos. «Ella ha sido muy respetuosa siempre respecto a mi madre y conmigo, entonces yo también lo voy a ser con ella», cuenta.

Y es que hace unos días María del Monte entró en directo en ‘Sálvame’ para hablar sobre la Navidad y aunque no quiso entrar en la polémica familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, sí que lanzó un mensaje a las familias que están distanciadas: «Que se planteen si merece la pena porque habrá casos para todo, habrá casos en los que no merece la pena estar unidos y casos en los que no merezca la pena desunidos. Recapacitar un poco y ya está». Por estas palabras, Chabelita Pantoja ha querido responderle.

La joven no quiere ni confirmar ni desmentir si se han visto

Chabelita aseguró que perdió contacto con ella en torno a los seis años, pero que siempre le ha guardado mucho cariño. «Yo le llamaba ‘nana’ y para mi es mi ‘nana’, siempre se ha portado superbién conmigo, la familia igual y si hemos tenido contacto o no prefiero que se quede para mi». Aunque no ha querido reconocer si ha mantenido un acercamiento o no, sí que dijo que «Estas Navidades no han sido lo mejor, pero también me ha devuelto contacto con muchas personas, cuyos nombres me reservo y eso lo agradezco al universo».