Chabelita Pantoja calla sobre la salud de Kiko Rivera, pero sí opina de la serie ‘traición’ de Anabel Pantoja

Chabelita Pantoja parece mantenerse airosa en los numerosos entuertos y problemas personales que atraviesa su familia. Su apoyo a su hermano Kiko Rivera en su lucha contra su madre, Isabel Pantoja, y su tío, Agustín Pantoja, no le impiden mantener contacto con la tonadillera. Al igual que sigue hablando con Anabel Pantoja, su prima, a pesar de que según la semana está enfrentada a Kiko Rivera por desavenencias varias. Sin embargo, esto no le hace vivir ajena a lo que sucede y las preguntas de los reporteros sobre las nuevas sobre su familia son de obligado cumplimiento, como así acaba de suceder. A pie de calle, Chabelita Pantoja se ha enfrentado a las cuestiones de actualidad que rodean al clan de Cantora y en el vídeo que abre esta noticia se puede ver su respuesta a aquellas preguntas que a entendido a bien contestar, pues hay puntos en los que no está dispuesta a entrar por mero desconocimiento, dice.

Chabelita Pantoja no quiere opinar sobre la salud de su hermano, Kiko Rivera. El Dj ha sido operado en la tarde de este jueves de manera misteriosa, pues tan solo una fotografía de su mano con una vía anunciaba que su entrada en el quirófano era inminente, aunque se desconocía el motivo real de su paso por boxes. No ha querido dar más detalles, pero lo cierto es que nadie de la familia tenía constancia de que Kiko Rivera precisase de una operación. Horas más tarde ha sido el propio cantante el que ha explicado qué le ha llevado a ponerse en las manos de un cirujano.

Sin embargo, sobre lo que sí ha hablado Chabelita Pantoja ha sido sobre la serie documental que Telecinco está preparando sobre la vida de Anabel Pantoja “sin mi consentimiento”, quiere dejar claro la influencer en todo momento desde el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora teme que esta producción remueva temas del pasado que creía superados y que esto pueda generarle nuevos problemas familiares, como si ya no tuviese suficientes. Chabelita Pantoja no ha tenido reparos en reconocer que está ansiosa por ver la serie sobre su prima, aunque se haya realizado a sus espaldas y pese a su miedo a que esto dificulte su relación con su madre o su padre. En esta serie pueden tratarse temas muy delicados de la vida de Anabel Pantoja que aún no se habían puesto sobre la mesa y que, sin una percha clara, no venían a cuento.

Una serie que podría entenderse como una “traición”, ya sea por parte del programa en el que trabaja por no anunciarle sus planes de realizarla y emitirla el próximo otoño o, por el contrario, por creer que ella misma está tras su realización y que vende a su familia por dinero, algo que ya ha querido dejar claro entre lágrimas de que no es el caso.