Este viernes, 25 de noviembre, Bernardo Pantoja fallecía en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla a los 69 años. Una triste noticia que ha dejado desolado a todo el Clan Pantoja. Especialmente, Anabel Pantoja, quien reaparecía totalmente destrozada en su primera aparición en el tanatorio. Hasta allí se han desplazado varios familiares y amigos de la colaboradora de televisión para estar junto a ella en su peor momento. El último en hacerlo era su chico, Yulen Pereira, quien llegaba de luto y con el semblante serio. Horas antes, hacía su aparición Chabelita Pantoja, que estaba acompañada por Asraf Beno.

A última hora de la noche del viernes, Chabelita Pantoja y Asraf Beno llegaban al tanatorio Alcalá de Guadaira para estar junto a Anabel Pantoja y el resto de la familia. La hija de Isabel Pantoja llegaba con el semblante serio y los ojos vidriosos para estar junto a su prima en uno de los momentos más delicados de su vida. La pareja se ha convertido en uno de los mejores apoyos de la influencer. Horas antes, a mediodía, hacía lo propio Kiko Rivera, aunque se marchaba del tanatorio puesto que los restos mortales de su tío, Bernardo Pantoja, no habían llegado. Se desconoce si en las próximas horas acudirá para darle el último adiós al hermano de la tonadillera.

Esa misma mañana, Chabelita Pantoja acudía a su puesto de trabajo y se sinceraba sobre la situación que estaban viviendo. «La verdad es que todos éramos conscientes de que estaba mal, Anabel ha ido a verle siempre que bajaba a Sevilla. El miércoles me entero de que se está yendo de Madrid a Sevilla porque el estado de salud es delicado. Ella me avisa de que la cosa no está bien. Estaban esperando el desenlace. La cosa estaba grave», aseguraba en ‘El programa de Ana Rosa’. La joven reconocía que se había enterado de la muerte de su tío en el tren que le ha llevado desde El Puerto de San María (Cádiz) hasta Madrid. Además, insistía en que era Merchi, la madre de Anabel Pantoja, quien le estaba informando de todo lo que estaba ocurriendo en Sevilla.

Quiere estar al lado de su prima aunque no tenía relación con su tío

Aunque Chabelita Pantoja no tenía relación con su tío, pero quiere estar al lado de su prima en estos momentos: «Con Bernardo no tenía relación, me ha pillado llegando a Madrid. Obviamente iré a apoyar a mi prima, espero llegar. Mi hermano ha podido acercarse porque se sabe que desde ayer está mal».

Un reproche con el que volvía a iniciar la guerra con su hermano y con el que le volvía a echar en cara que podía haber estado junto a su prima antes puesto que él vive más cerca. «No había solución, se enteró ayer e irá al tanatorio, supongo. Es lo normal. Para él lo normal no es lo normal para nosotros. Tendrá que ir, me parece raro que no haya ido durante el día de ayer. Dirá que se va a encontrar con su madre. Prefiero no decir nada más. Me callo por la situación», insistía la joven. Por su parte, el dj era el primero que le dedicaba un mensaje a su tío a través de las redes sociales. En concreto, elegía una foto en la que aparece Bernardo Pantoja sujetando sus piernas cuando era apenas un bebé.