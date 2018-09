Chabelita Pantoja, arropada por todos sus amigos tras abandonar ‘GH VIP’

Chabelita Pantoja ha vivido una de las experiencias más increíbles de su vida, aunque solo ha durado dos semanas. Se ha convertido en la primera expulsada de la sexta edición del reality, una batalla que perdió contra Miriam Saavedra, que no podría estar más feliz por la salvación.

La hija de Isabel Pantoja vivió uno de los momentos más complicados. Nada más convertirse en la primera expulsada, la joven recibió la visita de su ya expareja, Omar Montes, que le echó en cara todo los momentos que había vivido dentro de la casa con Asraf, que ya se ha convertido en un buen amigo de Chabelita.

Después, Chabelita tuvo que abandonar la casa para ser entrevistada en el plató. Fue uno de los momento más difíciles de la noche, ya que no dudó en abrirse y desvelar cosas del pasado: “Lo he tenido todo en la vida, he sido una niña muy caprichosa. Ahora tengo un niño de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado”, confesaba sincera y entre lágrimas.