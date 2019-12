3 Tenía dudas sobre Nochebuena

Después de confesar que no pasaría el Fin de Año en Cantora, continuó hablando de su Navidad: «Nochebuena no tengo idea tampoco. Él puede ir, pero lo que me parece curioso es que siempre tenga que estar en las fechas más señaladas de mi familia. Que no aparezca durante todos estos meses y que pretenda ir el día del cumpleaños de mi madre y el 31″.