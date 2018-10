Isabel Pantoja, enfadada con Chabelita por traicionarla al hablar de María del Monte

Chabelita ha vuelto a poner en la picota informativa los capítulos más oscuros de su familia, con su madre, Isabel Pantoja, como protagonista. Un gesto que ha sido entendido por la tonadillera como una traición por parte de su hija, después de abrirle de nuevo las puertas de Cantora de par en par tras meses de distanciamiento. La salida de Dulce de sus vidas hacía pensar que las aguas volvían a su cauce, pero la entrevista que concedió la joven en el ‘Deluxe’ de este sábado ha sido la gota que colmaba el vaso. Otra vez.

Aunque parece que Chabelita ya ha hablado largo y tendido de su familia en diversos medios de comunicación, esta entrevista era especial, dado que llegaba en un momento de bonanza familiar tras la reconciliación con su madre. Eso le dio confianza para hablar más sobre su madre, creyendo que no se estaba metiendo en un berenjenal, aunque al final así fue. Especialmente por las preguntas de los colaboradores del programa y las conclusiones a las que llegaba el presentador, Jorge Javier Vázquez.

Chabelita sabía que su madre se enfadaría

La propia Chabelita ya decía que “mis palabras no van a sentar bien a mi madre”. De hecho, por si esto tan solo quedaba en una apreciación previa, Isabel Pantoja se encargó de dejarle claro a su hija que mejor guardase silencio sobre según qué asuntos.

La tonadillera no entendía por qué su hija debía valorar su relación con María del Monte o los motivos por los que esta se rompió de forma precipitada, sin explicación alguna, aun así, Chabelita entró en materia. “Es una persona que he querido un montón. Mal recuerdo no tengo, pero perdí el contacto con ella hace muchos años”, reconocía durante la entrevista. Además, reconoció entre dientes que la cantante trató de retomar el contacto “cuando tenía 12 años”, pero que esta relación se volvió a enfriar cuando María del Monte habló mal sobre Kiko Rivera en público.

El rencor de Chabelita tras perder a María del Monte

“Con 16 años, me escapé y conseguí verla, pero eso fue lo último que sé de ella”, reconoció Chabelita, que nunca antes había querido confesar, porque sabe que estas cuestiones molestan mucho a su madre, sin llegar a entender a ciencia cierta qué sucedió entre ellas, que eran las mejores amigas del mundo, pero se quitaron la palabra de la noche a la mañana: “Hay personas de mi vida que me las han quitado de un día para otro”.

A Isabel Pantoja no le ha gustado nada que su hija se dejase entrevistar sobre María del Monte. Este capítulo tan comentado de su vida prefiere dejarlo guardado en un cajón. No quiere remover cuestiones que durante décadas ha preferido callar y menos que sea su hija la que entre en materia sin tener conocimiento a ciencia cierta de la relación que les unió y porqué esta llegó a su fin.