Chabelita desmiente su noviazgo con Omar: “No estoy para esas cosas”

11 ¿Por qué su hermano subió esa foto?

“Mi hermano es verdad que ha subido esa fotografía porque le cae bien y porque sí, pero ya está. Yo he terminado mi relación con Alberto, que obviamente no voy a hablar de él nunca por mucho que esté diciendo de mí, y tengo en la cabeza cosas más importantes como para meterme ahora mismo en otra historia”, sentenciaba la hija de la Pantoja.

Uno de los detalles más curiosos de la llamada es que el propio Montes estaba presente mientras Chabelita hablaba con el programa. De hecho, no dudaba en contestar él mismo a si es verdad que tienen una relación: “No, no, somos… es más, yo ni la conozco, no la he visto en mi vida. La he encontrado por aquí en la playa y ya está”, decía el músico en broma, desdiciendo a sus declaraciones del día antes.