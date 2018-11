María Patiño ha confesado que le da miedo Chabelita, después de haber visto su reencuentro con Asraf en la casa de 'Gran Hermano Vip'. Eso sí,su confesión viene con pulla incluida y es que no duda en llamarla manipuladora por cómo ha tratado de condicionar al mister

Chabelita volvió este jueves a la casa de ‘Gran Hermano Vip’ para celebrar su 23 cumpleaños. Lo hacía con polémica, dado que el verdadero motivo de su regreso a Guadalix no era tanto festejar por su aniversario, sino tratar de aclarar con Asraf lo que realmente sucedió bajo las sábanas. Ella mantiene en todo momento que tan solo se dieron “cariñitos”, mientras que él no ha dudado en dejarse de eufemismos y reconocer que se han besado en la boca. Una discordia en la que María Patiño, sincera con lo que piensa, no ha dudado en aprovechar.

La periodista, tras el paso por la casa de Chabelita para pasar tan solo una noche, ha confesado que en parte la joven le da miedo. Eso sí, todo con una matización y una pulla de por medio. María Patiño es experta en una frase de pocas palabras encerrar una confesión y una pulla indirecta: “Miedo me da, tan chiquitita y manipuladora”, ha confesado.

Se refiere a las tretas de Chabelita a la hora de condicionar la versión de Asraf sobre su encuentro bajo las sábanas. La hija de Isabel Pantoja se reencontró con el chico con el que desearía haber tenido algo más, tal y como ella ha confesado, en la sala del ‘más allá’. Allí, soltó un discurso a modo de monólogo en el que explicaba al mister que ella fuera de la casa tan solo ha hablado de “cariños”, que no iba a “reconocer algo que no ha pasado” y así mil vueltas para terminar repitiendo una y otra vez lo mismo: que no ha pasado nada, según ella.

Asraf, sin entender muy bien por dónde iban los tiros y con miedo por la visión que de él se estaba dando fuera de la casa, atajó y le dijo que fuese sincera, que realmente se habían besado, pero que no pasaba nada. Chabelita, cabreada con su fracasado amor, atacó con dureza y acusó al modelo se chantajista y querer aprovecharse de su fama para hacerse platós. Unas artimañas que, para María Patiño, dan miedo al considerarla “manipuladora”.

