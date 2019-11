6 Una reacción que le ha hecho mucha ilusión

Unas palabras que Chabelita ha agradecido enormemente: “pensaba que ella no iba a hablar de mi tema, pero me ha hecho mucha ilusión que hablara sobre mi canción (…) Entiendo que la cosa está fría. Yo he puesto medios para acercarme a ella, pero no he obtenido respuesta”.