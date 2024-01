Chabeli Navarro se rompe ante el nacimiento del hijo de Bertín Osborne

La ex de Bertín Osborne se ha mostrado muy sensible por el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén.

Vídeo: Europa Press

Apenas han pasado tres días desde que el 2024 comenzó, y sin embargo, este año ya está marcado por una esperada noticia dentro del panorama nacional. Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en padres de su primer hijo en común tras un embarazo marcado por la sorpresa y la polémica a partes iguales. Una buena nueva a la que han reaccionado personas como Chabeli Navarro, que se ha mostrado muy sensible ante este nacimiento.

¡Dale al play para conocer las primeras declaraciones de Chabeli Navarro!

“Es un tema del que no quiero hablar (…) Estoy mal, la verdad”. Con estas palabras, la ex del presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha dejado entrever que le ha removido tanto la llegada al mundo del bebé como las posteriores declaraciones del cantante. Una manera de demostrar que se posiciona a favor de Gabriela en una guerra que no ha hecho más que empezar.