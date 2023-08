Chabeli Navarro: "Bertín no se está responsabilizando del embarazo de Gabriela Guillén"

Chabeli Navarro está viviendo un verano de lo más intenso. Después de haber protagonizado numerosos titulares en los medios de comunicación, la joven sigue disfrutando de su verano cuando no está en un plató de televisión. Pasa sus días disfrutando de la compañía de sus amigas o haciéndose sesiones de belleza para relajarse. Ella asegura que le encanta este tipo de planes porque se lo merece.

Sin embargo, no olvida que lo ha pasado mal por culpa de Bertín Osborne. Ahora ha vuelto a salir en defensa de Gabriela Guillén, que está esperando un bebé fruto de su relación con el presentador de televisión. Y Chabeli Navarro ha sido muy dura: "A la vista está, no se está responsabilizando, ni le acompaña al ginecólogo, le llama por teléfono, no lo sé, se lo tendréis que preguntar a ella, pero yo lo dudo, sinceramente".

En cuanto a cómo la está viendo a ella, no duda en darle un consejo a Gabriela: "Me alegro muchísimo por ella, la veo muy bien, que se cuide mucho, que intente no estresarse que es difícil y que no cuente con él. Como está haciendo", reconoce. Además, recuerda la decisión que tomó ella: "Yo tomé esa decisión porque tenía mucha presión y me sentía sola, no sentía el apoyo de otra parte".

¡Dale al play para ver cómo Chabeli Navarro carga contra Bertín!

Vídeo: EUROPA PRESS.