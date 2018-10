Cepeda, en su peor versión: “P*** vergüenza de periodismo hacéis”

3 El motivo de dicho mensaje y la respuesta del programa

Todo venía porque el programa asistió a la casa de Aitana en Madrid para intentar hablar con ella y preguntarle por Xavier Serrano, ¿el chico “sustituto” del cantante?

El programa de Telecinco, por su parte, también quiso comentar la “jugada” en las redes y escribió: “”Sabemos que os tomáis el tema Cepeda/Aitana de forma muy pasional, pero creednos, nosotros también. Por esto tenemos que estar donde está la noticia”. Para añadir: “Chicos, de verdad, que somos fans de Aitana y Cepeda estén juntos o separados. Y vosotros no sois más fans por defender a vuestros ídolos insultando. Cazamariposas no es odio”. Esto último haciéndose eco de la campana de ‘OT no es odio’.

