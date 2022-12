Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han puesto fin a su relación de casi 8 años, una ruptura que, según ha podido saber SEMANA, ha alegrado a la familia del escritor. Sus hijos no aprobaban su historia de amor y optaron por tomar distancia respecto a la Reina de Corazones. «La querían lejos de su padre», dicen a esta revista. Por ello, apoyan al peruano, quien se ha refugiado en su céntrico piso de Madrid, en el cual tiene espacio más que de sobra tanto para él como para sus enseres. Precisamente ahí fue el lugar al que regresó este verano tras una gran crisis con Isabel, el mismo piso en el que ahora reside. Pero, ¿cómo es esta propiedad que ahora se ha convertido en el epicentro de la prensa?

Pues bien, la casa que está situada en el carísimo barrio de los Austrias en Madrid, muy cerca del Palacio Real, tiene un gran tamaño. 283 metros cuadrados más una terraza de 30 metros es el espacio con el que cuenta Mario Vargas Llosa, mucho menos que cuando vivía en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro (Madrid). Y es que la propiedad en la que vivió con Boyer tiene un total de 2.000 metros edificados, lo que deja ver la diferencia entre ambas casas. Tendrá que cambiar sus rutinas y sus hábitos y adaptarse a una nueva vida que empieza ahora para él.

El enclave para él es perfecto, ya que puede ir andando a muchos lugares. Además está ubicada en el corazón histórico de Madrid, aunque en su día se vio empañada por un escándalo. Como sede de alguna de sus empresas, Mario Vargas Llosa hipotecó la vivienda con Hacienda debido a un pago que le reclamaban, pero eso no ha evitado que vuelva a su hogar. Fue en julio de 2019 cuando saltó la noticia de que la Agencia Tributaria le reclamaba 2,1 millones de euros, eso sí, él intentó pleitear demostrando que no estaba de acuerdo.

Se trata de un ático que pertenece a un edificio del siglo XIX y en su interior está su verdadero tesoro: la preciada biblioteca del nobel. En la actualidad supera el millón de euros en el mercado inmobiliario y en él vivió también su ex, Patricia, quien por cierto ha sido preguntada por su opinión sobre la separación de Isabel y su ex. Ha sido ella quien ha desvelado que fue hace dos semanas cuando Mario Vargas Llosa le comunicó a sus hijos la noticia y quien prefiere no entrar en guerras que considera que no le pertenecen. «No va a decir absolutamente nada, porque ella ha pasado lo mismo y a ella le consta antes de que se haya publicado», decían tras hablas con ella desde República Dominicana, donde asegura estar pasando unos días estupendos.