Las cenizas de Carmen Sevilla descansarán en Marbella y en Sevilla

Más de tres meses después de su muerte, el nombre de Carmen Sevilla se ha situado en el centro de una polémica. Hace tan solo unas horas se revelaba que las cenizas de la presentadora no habían sido aún recogidas por su hijo. Una información por la que Revista SEMANA se ponía en contacto con Elena García, hija de Pepe, uno de los hermanos de la actriz; la cual nos ha dado algunas pistas sobre el paradero de los restos de la artista.

Aunque la relación con su primo Augusto “es mínima”, la sobrina de Carmen Sevilla pudo saber que “hace un mes las cenizas seguían en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón”. Un dato que pudo conocer la propia Elena al desplazarse hasta el enclave mencionado: “Yo fui a por un relicario con cenizas de mi tía porque quería dejarlas con las de mi padre, y pregunté y las cenizas seguían allí”, confirmaba para este medio.

Sin embargo, la tardanza de Algueró a la hora de recoger los restos de su progenitora podría tener un porqué. Y es que, entre los planes del hijo de Carmen estaba el de dejar las cenizas de la que fuera maestra de ceremonias de ‘La Venganza’ en dos de sus ciudades favoritas: Sevilla y Marbella: “Le dije que si él no podía cogerlas no me importaba recogerlas por él. Me dijo que no, que quería llevarlas a Sevilla y Marbella y que todavía no se había organizado (…) Él siempre me ha dicho que quería repartir las cenizas entre Marbella y Sevilla”, ha asegurado la hija de Pepe García Galisteo.

Una parte de las cenizas de Carmen Sevilla descansa junto a las de su hermano

Aun así, y pese a que la gran parte de las cenizas de la sevillana descansarán en los dos municipios andaluces citados, una pequeña fracción estará junto a las de su hermano y uno de los pilares fundamentales de su vida. Así lo ha querido la hija de este último, motivo por el que habló con su primo para hacerle partícipe de sus deseos: “La relación con mi primo es mínima, pero es correcta. Hemos hablado por esto de querer dejar algunas cenizas de Carmen junto a las de mi padre y no hubo problemas. Él me autorizó a que me dieran parte de las cenizas. Fui hace un mes y por eso sé que al menos hace un mes no había ido a por ellas aún”, ha revelado Elena García para SEMANA.

Como ella misma ha citado en Vanitatis, con el fin de “cumplir en la medida de lo posible las últimas voluntades” de Carmen Sevilla, ha organizado una misa para el 16 de octubre, día en el que la presentadora cumpliría 93 años. El acto religioso será un homenaje en toda regla a la figura de la artista en vida al que, sin embargo, no podrá acudir Augusto Algueró. El hijo de la fallecida ha confirmado su ausencia a su prima, ya que “tenía organizado un viaje y estaría fuera”. Aun así, le alegra mucho que el resto de sus familiares se hayan volcado con su madre y estén dispuestos a rendirle un tributo tan sumamente especial en una jornada grabada con letras de oro para todos ellos.