Céline Dion pierde la movilidad en sus músculos: qué es el "síndrome de la persona rígida"

Céline Dion no se ha podido subir a un escenario desde el año 2020, siendo en Estados Unidos la última vez que actuó. La artista canadiense ganó 5 premios Grammy, 12 World Music Awards y 2 Globos de Oro, pero una enfermedad le impide seguir demostrando su brillante talento. También llevar una vida pública, pues le han diagnosticado el síndrome de la persona rígida, por el cual ha perdido incluso la movilidad de sus músculos. Así lo ha revelado Claudette, la hermana de la cantante, quien ha explicado en una de sus últimas declaraciones cuánto y cómo se ha complicado la batalla diaria de la artista. "Lo que me rompe el corazón es que siempre ha sido muy disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre le decía que le iba a ir todo bien precisamente por eso", ha dicho en '7 Jours'.

La enfermedad que ha obligado a Céline Dion a aparcar su carrera

Un problema de salud del sistema nervioso central que provoca una rigidez muscular que termina siendo progresiva, que afecta tanto al tronco como al abdomen y que de forma puntual también se nota en el equilibrio o la movilidad. Es una enfermedad rara y afecta a uno de cada millón de personas, provocando entre otros efectos espasmos musculares, por lo que ha tenido que cancelar compromisos y conciertos que ya tenía cerrados. De hecho, ha parado en seco todo lo que tenía previsto hasta abril de 2024, pero ¿qué es el síndrome de la persona rígida?

Según cuentan los expertos los enfermos que lo padecen tienen una mayor sensibilidad al ruido o al tacto, lo que les hace tener espasmos, al igual que adoptar posturas anormales. Además, es una enfermedad autoinmune y suele aparecer en personas que tienen altos niveles de anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico. Así lo aseguran en diferentes medios y portales médicos, donde van más allá sobre el síndrome de la persona rígida. "Afecta principalmente el encéfalo y la médula espinal (el sistema nervioso central), pero causa síntomas similares a algunos trastornos de los nervios periféricos", explican.

Fue hace tan solo unos meses cuando la hermana de Céline Dion rompió su silencio, un discurso que lejos de templar los ánimos, tan solo multiplicó las alarmas. "No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza y eso es importante”, dijo en una entrevista al diario 'Le journal de Montreal'. "Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro". Según las palabras de su hermana lo que "más necesita es descansar. Ella siempre va más allá y trata de ser la mejor. En un momento dado, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo, por lo que es importante escucharlo". El pasado mes de diciembre la propia protagonista quiso contar a sus seguidores lo que le ocurría. "Llevo lidiando con problemas de salud durante bastante tiempo y está siendo verdaderamente difícil para mí afrontar este reto y hablar de todo lo que he estado pasando", explicó en aquel momento.

La cantante padece un desorden neurológico sobre el que ella misma se ha pronunciado ya sea en entrevistas o en redes sociales, donde ha querido confirmar cuál era la causa de su retiro. "Estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la responsable de todos los síntomas que he estado teniendo. Desgraciadamente, esta enfermedad afecta a todos los aspectos de mi vida diaria. A veces, causando dificultades para andar, o no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como solía hacer. No tengo elección: tengo que concentrarme en mi salud en este momento, y tengo esperanza de que estoy en vías de recuperarme. Estoy haciendo todo lo que puedo para conseguirlo".