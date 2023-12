La sobrina de Ana Obregón abre el álbum privado del bautizo de Ana Sandra

Hace poco más de una semana, el pasado domingo 17 de diciembre, Ana Obregón celebraba emocionada y muy feliz el bautizo de su hija-nieta, Ana Sandra. Una emotiva ceremonia que tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, que contó con la presencia de un selecto grupo de invitados, familiares y seres queridos. Entre ellos, la orgullosa y feliz madrina, Celia Vega-Penichet, sobrina de la actriz, quien ha querido abrir el álbum privado del bautizo de su ahijada para dedicarle unas bonitas palabras.

Nueve meses después de su nacimiento en Miami, gracias a un proceso de gestación subrogada, Ana Obregón celebraba, el pasado domingo 17 de diciembre, el bautizo de su nieta Ana Sandra, hija biológica de Aless Lequio. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, el mismo templo en el que se rendía homenaje en una misa funeral a su hijo tres años antes, el 30 de junio de 2020. La emotiva ceremonia, en la que el recuerdo de Aless Lequio estuvo muy presente, reunió a la familia Obregón al completo, sobrinos y hermanos de Ana; además de un selecto grupo de amigos íntimos de la actriz, como Raúl Castillo o Susana Uribarri. Una de las protagonistas del bautizo de Ana Sandra fue Celia Vega-Penichet, hija de Celia Obregón, que fue la madrina de la pequeña. Como ya había adelantado Ana Obregón, la joven abogada siempre fue como una "hermana" para Aless, por ello la actriz ha querido que fuese ella la que ejerciera ese papel tan importante para su nieta.

Las bonitas palabras de Celia Vega-Penichet a su ahijada Ana Sandra

Apenas una semana después del bautizo de la pequeña Ana Sandra, la sobrina de Ana Obregón ha querido recordar este día tan especial para ella. Y lo ha hecho compartiendo en su perfil de Instagram algunas imágenes del álbum privado del bautizo de su ahijada. En ellas podemos ser testigos de algunos de los momentos más emotivos de la ceremonia, que vivió con mucha emoción junto a su tía. Junto a Celia también podemos ver al padrino de la pequeña, Giacomo Ugarelli, amigo íntimo de Aless desde la infancia, desde que los dos asistían juntos al colegio ICS (International College Spain) de la Moraleja, en Madrid.

Además, Celia Vega-Penichet, hija de Celia Obregón, ha acompañado su publicación con unas emotivas palabras dedicadas a la pequeña Ana Sandra, una bonita declaración de intenciones sobre el papel que tendrá en su vida. "I will always be here to hold your hand and hug you tightly - Siempre estaré aquí para cogerte de la mano y abrazarte fuerte-", ha escrito en su primera publicación en redes junto a su ahijada.

El porqué Ana Obregón ha querido que su sobrina Celia sea la madrina de Ana Sandra

El pasado mes de agosto, apenas unos meses después de que se confirmara la noticia del nacimiento de su hija-nieta Ana Sandra, por gestación subrogada, Ana Obregón quiso aclarar una de las cuestiones que más polémica había despertado. Y es que la llegada al mundo de la hija biológica de Aless Lequio no solo provocó polémica por la técnica utilizada, un vientre de alquiler, ilegal en España, sino también por la edad de Ana: 68 años.

"Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella y le he dicho: ‘Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita'. Mi sobrina Celia tiene 30 años. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté. Además, va a ser su madrina de bautismo", explicó Ana Obregón.

Los dos primos, Celia y Aless se criaron juntos y eran como hermanos, ya que nacieron con apenas cinco meses de diferencia. La joven fue un gran apoyo para el hijo de Alessandro Lequio durante su dura lucha contra la enfermedad, acompañándole activamente durante el tratamiento de la enfermedad en Estados Unidos. Y una de las personas que más han llorado su pérdida. Desde el fallecimiento de su primo, también ha sido un gran apoyo para Ana Obregón y fue una de las pocas personas que viajó a Miami para acompañar a su tía, tras el nacimiento de la pequeña Ana Sandra.

Celia Vega-Penichet, de 31 años, estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y desde hace algo mas de un año trabaja en una consultora como responsable de estructuración y ejecución de fondos.