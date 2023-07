Xuxa destapa su vida sexual con Pelé a los 17 años

Si hay una relación que ha destacado especialmente dentro del historial amoroso de Pelé, ha sido la que compartió con Xuxa Meneghel. La modelo y el considerado como "Rey del Fútbol" acapararon el foco mediático al protagonizar un romance cuando ella tenía 17 años y él 41. Una considerable diferencia de edad por la que ambos hicieron saltar las alarmas y por la que ahora la brasileña ha tomado la palabra para sincerarse como nunca antes sobre su relación con el deportista.

Ha sido a través del podcast Quem Pode, Pod del canal de YouTube GIOH en el que la comunicadora ha hablado largo y tendido sobre los traumas que le causó su noviazgo con el futbolista. Una entrevista en la que ha comenzado haciendo referencia a las relaciones sexuales que mantuvo con éste y que marcaron un antes y un después en su vida: "Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", comenzaba explicando.

La parte más mujeriega de Pelé, al descubierto

Sin embargo, y teniendo en cuenta su temprana edad, Xuxa hizo caso omiso a las señales que indicaban que su novio le era infiel: "Él inventó que teníamos una amistad colorida y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí. Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él si podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable", indicaba. Una manera de demostrar que no fue hasta años después cuando se dio cuenta de que la relación no le hacía bien.

Sea como fuere, y pese a todo lo sucedido, Meneghel tiene claro que Pelé fue una persona muy relevante en su vida. Es por ello que "no puede decir que haya sido una persona que no amó y que no fue importante". De esta manera reconocía que, después de haber pasado un tiempo y de haber sido consciente de la gravedad del asunto, la modelo sigue teniendo un buen recuerdo de su exnovio.

Xuxa, víctima de abusos sexuales

Las declaraciones de Xuxa en el programa en cuestión no quedaban ahí y también hacía referencia a los abusos sexuales que sufrió cuando tan solo era una niña. Unos sucesos por los que, cuando ya fue adulta, apoyó a instituciones encargadas de ayudar a jóvenes que habían atravesado situaciones similares: "Yo abracé esa causa porque yo viví eso y sé lo que un niño siente, uno siente vergüenza y no quiere hablar sobre eso (…) Es difícil, hasta hoy", apuntaba.

Por si fuera poco, también ha sido explícita a la hora de dar detalles de esos terribles momentos: "No lo hablé ni en mi familia. Fue algo que empezó muy temprano. No sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Recuerdo que un día, siendo una niña, me desperté y le dije a mi mamá: ‘Alguien ha hecho pis en mi boca’. Intenté borrarlo de mi mente, incluso con hipnosis, pero no lo conseguí. Es difícil pensar: ‘Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal’".