Es la séptima vez que visita participa en ‘El Hormiguero‘. Lo ha hecho, como es habitual, haciendo una entrada triunfal. Y presumiendo de la sonrisa y la gracia que ya conquistó al mundo entero en los noventa con su papel de Will en la mítica serie ‘El príncipe de Bel Air’. Will Smith se ha entrevistado con Pablo Motos para promocionar su última película: ‘El método Williams‘, que llega a los cines el próximo 21 de enero. La cinta se centra en la infancia de las tenistas Venus y Serena Williams y en la figura de su padre, Richard Williams, interpretado por el estadounidense, quien logró convertirlas en dos de las mejores tenistas de la historia a través de unas durísimas sesiones de entrenamiento. Obsesionado con que su descendencia llegara a triunfar en el mundo del tenis, llegó incluso a diseñar un plan de 78 páginas antes de que sus hijas nacieran. Y lo aplicó a rajatabla para lograr que estas alcanzaran el estrellato.

En la entrevista con Smith, a través de videoconferencia, el intérprete ha hablado del personaje de su último filme. Para él, el padre de las tenistas Williams tiene una historia muy interesante: «Cualquier cosa que quieras conseguir en la vida no se puede conseguir sin muchísimo trabajo duro, y sin hacer más que los demás, y sin trabajar hasta que ya no puedes más. Siempre pusieron a la familia por delante del tenis y en esta película se va a ver muy bien. Puede ser un buen modelo para quienes quieran perseguir un sueño tan grande».

También ha hablado de su propio padre, del que cuenta en su libro autobiográfico, ‘Will’. En sus páginas recoge cómo su progenitor propinaba severas palizas a su madre. Asimismo, sentía admiración por él. «Al revelar mis experiencias podría ayudar a otras personas. Mi padre murió en 2016 y cuando murió me sentí libre para contar cosas de mi infancia. No podría haber contado estas cosas estando mi padre vivo», ha confesado.

Ha hablado de su dura infancia con Pablo Motos

Durante su infancia fue testigo de cómo su padre pegaba a su padre, sin que fuera capaz de reaccionar por ayudarla. Esto le creó sentimientos contradictorios a los que no supo dar respuesta hasta la edad adulta. «Esa es una de las principales dificultades que he intentado explicar en este libro. Mi padre maltrataba a mi madre, pero a la vez era uno de los mejores hombres que he conocido. Y ese es un conflicto que te mata. Tardé años en aceptar a esa dicotomía. Sé que hay muchísimas personas en el mundo en situaciones similares», relataba.

En una entrevista reciente al diario ‘El País’, Will Smith se mostraba muy sincero al rememorar cómo el carácter violento de su padre marcó su vida. «Mi padre fue uno de los hombres más fascinantes que he conocido. Un sabio que supo educarme, pero también un hombre equivocado. Fue muy difícil contar su historia en mi libro, porque tan pronto como la gente escucha la palabra abuso, pinta un ogro en su mente, y mi padre no fue un ogro. Mi padre era ambas cosas. Esa dicotomía es parte de lo que rompe la mente de un niño, porque cuesta encajar ambas figuras en un solo espacio», sentenciaba en el citado medio.

En sus memorias cuenta incluso que llegó a platearse matar a su padre, Willard Carrol Smith, después de verle maltratar a su madre, Caroline Bright. «La vi desplomarse y escupir sangre. Ese momento, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy»», escribe. Apunta incluso que llegó a pensar en quitarse la vida. Tras este grave episodio, su madre se cansó de los abusos y se marchó dejando al actor y a sus hermanos atrás.