El condado de Los Ángeles (California) debe pagar una indemnización millonaria -fijada en 31 millones de dólares- en concepto de daños a los familiares de las víctimas fallecidas al estrellarse el helicóptero en el que viajaban Kobe Bryant, su hija y otras siete personas en el año 2020. Y es que tanto bomberos como policía tomaron fotografías del accidente con sus teléfonos móviles, imágenes que posteriormente compartieron, haciendo todavía un mayor daño a los seres queridos de aquellos que perdieron la vida. Ha sido un jurado el que ha determinado que se violó su privacidad, por lo que ahora su familia será indemnizada.

En concreto, la viuda de Kobe recibirá 16 millones de dólares. «Esperaba de ellos más compasión y respeto. Mi esposo y mi hija merecen dignidad. Me siento devastada, herida y traicionada por los empleados del condado que filtraron las fotos», ha dicho Vanessa Bryant, viuda del jugador de los Lakers, quien todavía está rota tras el terrible suceso que cambió su vida para siempre. Aunque las fotografías que en su día tomaron las autoridades no llegó a los medios de comunicación y tan solo fueron mostradas a sus círculos, su familia considera innecesario y doloroso que se inmortalizara ese terrible suceso. Por su parte, las autoridades aseguran que las fotos se tomaron para coordinarse con los equipos de emergencia, aunque los abogados de la familia de Bryan mantienen que esas imágenes solo las necesitaban miembros de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. «Se compartieron en repetidas ocasiones con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlas», dicen.

Después de 11 días de juicio se ha probado que las imágenes fueron mostradas a terceras personas como, por ejemplo, durante una gala de recaudación de fondos, donde mostró a algunos bomberos. Ellos lo niegan e incluso algunos borraron el contenido de sus teléfonos antes de entregárselo a los investigadores, un detalle que, por supuesto, no ha pasado desapercibido durante el juicio. La viuda insiste en que el dolor que les ha acompañado desde entonces ha sido indescriptible y que ha sentido miedo y estrés ante la posibilidad de que estas fotos puedan llegar algún día a Internet.

Esta semana Kobe Bryant habría cumplido 44 años, un aniversario que coincide justo con la victoria judicial de su familia tras su muerte. «¡Feliz cumpleaños bebe! ¡Te amo y te extraño mucho! #44 Kobe Bryant», escribió la que fuera su esposa el pasado 23 de agosto en sus redes sociales, donde le recordó sonriendo, una actitud que él siempre mantuvo dando igual las adversidades que le presentara la vida.