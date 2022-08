El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie fue entendido por el mundo entero como el fin del amor mismo, pues eran considerados la pareja de oro de Hollywood, la estabilidad misma de la unión de dos enamorados. Pero esto parece más ilusiones de fans que consideraciones obvias a que son dos personas, con sus inquietudes y sus problemas. Sea como fuere, su divorcio paralizó el mundo en septiembre de 2016 y muchos tuvieron la certeza de que el fin de la felicidad del matrimonio era culpa del actor, aunque no sabían a ciencia cierta qué había hecho exactamente para que la actriz le plantase los papeles del divorcio sobre la mesa y le guardase tanto odio a su exmarido. Hasta ahora. Se ha desvelado por fin, seis años después, qué pasó en el avión que supuso el punto de inflexión en sus vidas. El día en el que todo se echó por tierra. El principio del fin.

Numerosos medios estadounidenses han publicado las sospechas de que Angelina Jolie habría presentado una demanda contra la oficina del FBI el pasado mes de abril. Una demanda que no firmó con su nombre, sino con uno falso, Jane Doe. En ella solicitaba judicialmente documentos relacionados con una investigación abierta sobre Brad Pitt, interesándose por el motivo por el cual no se presentaron cargos penales contra el actor por lo sucedido aquel fatídico día en un avión desde Niza con destino a EEUU. El informe ha llegado a manos de ‘Page Six’, que desvela que se planteó esta posibilidad de abrir cargos contra Brad Pitt, pero que el Fiscal Federal Adjunto y el Jefe Adjunto de la División Criminal de los Estados Unidos al final entendieron que no iban a proceder.

Pero, ¿de qué delito se le iba a acusar a Brad Pitt? Esta es la clave que se ha desvelado ahora, seis años después, y que explica los motivos por los que Angelina Jolie se hartó de todo y quiso pedir el divorcio por su propio bien y por el de sus seis hijos. Al parecer, según se recoge en el informa del FBI, la actriz aseguró aquel día que su marido había estado bebiendo mucho alcohol cuando la llevó al baño del avión y “la agarró por la cabeza sacudiéndola”. También tuvo esta actitud agresiva con uno de sus hijos. Angelina Jolie también informaba que Brad Pitt estaba tan alterado que terminó pegando puñetazos al techo del avión. También confesó a las autoridades de las vejaciones verbales que sufrió por parte del actor cuando uno de sus hijos preguntó: “¿Estás bien mami?”. Esto enfureció más aún a Brad Pitt, que terminó gritando: “No, ella no está bien, está arruinando a esta familia. Está loca”.

La tensión fue creciendo entre la pareja de actores y uno de sus hijos, cuyo nombre ha sido convenientemente eliminado del informe del FBI aunque ya se habló en su día que fue Maddox, terminó mediando para proteger a su madre: “¡No es ella, eres tú!”, incluyendo insultos en su grito de defensa. Así, el actor echó a correr furioso a por su hijo, cuando Angelina Jolie se interpuso para evitar un mal mayor y sufrió por ello lesiones en la espalda y el codo en su intento de salvar a su hijo. Y esto no fue todo, porque también le derramó cerveza por encima cuando la actriz trataba de descansar en pleno vuelo. Al aterrizar, ella informó a su marido que se marchaba a un hotel a California con sus hijos, a lo que él estalló a voz en grito que “no te llevarás a mis malditos hijos”, seguido de un fuerte empujón.

Un trato vejatorio que finalmente terminó por romper el matrimonio de la pareja de oro de Hollywood, la pareja más feliz de cara a la galería y sobre las alfombras rojas, pero que encerraba un infierno que hasta hoy no se había desvelado. Seis días después de lo sucedido en el avión, Angelina Jolie presentaba su demanda de divorcio.