Victoria Federica y Demi Moore, juntas en un fiestón en Estocolmo

No hay evento social en el que no esté Victoria Federica. No solo en el ámbito nacional, también en el internacional. Este pasado fin de semana ha sido intenso para la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que ha coincidido en un acto con Demi Moore en Estocolmo. Y es que han asistido juntas al lanzamiento de la colección crucero de Max Mara. La firma ha organizado una presentación llena de personajes conocidos.

La actriz de Holywood ha reaparecido después de semanas desaparecido y lo que más ha llamado la atención es el rostro que luce. Y es que los retoques estéticos a los que se ha sometido hacen que prácticamente no se le reconozca, culpa, sobre todo, de sus nuevos pómulos. Demi Moore está totalmente irreconocible y su nueva cara ha dado la vuelta al mundo.

Su cara está totalmente deforme

Y en esta fiesta estaba también Victoria Federica, que ha viajado con su amiga, Rocío Laffon, a Estocolmo. Esto demuestra que la joven ya se codea con estrellas de Hollywood. Antes de acudir a la fiesta estuvieron disfrutando de la ciudad. Más tarde, las amigas se preparon para este eventazo, en el que también se encontraban Lily Collins, actriz que está triunfando con su serie, 'Emily en París'.

Victoria Federica se codea con las estrellas internacionales

En sus redes sociales, Victoria Federica ha mostrado cómo ha sido la fiesta. Ha dejado ver la espectacular mesa que preparó Max Mara para sus invitados a este desfile. Varias mesas largas de color negro con velas y rosas blancas en el centro. En la vajilla blanca aparecía un letrero con el nombre de cada invitado a la cena.