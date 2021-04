La celebración ha servido como antesala al 47 cumpleaños de Victoria Beckham.

La pandemia ha provocado que la fiestas que reúnen a rostros conocidos sean cada vez más escasas. En esta ocasión, gracias a las redes sociales, hemos sido testigos de esta celebración donde han asistido varias celebrities que ha tenido como punto de encuentro Miami. La mujer de David Beckham, Victoria, era una de las encargadas de mostrar algunas imágenes del evento.

«¡Me siento tan bendecida de haber conocido a tanta gente increíble aquí en Miami! Un gran agradecimiento a @pharrell y @davegrutman por organizar el evento de la temporada de apertura del club deportivo ‘Inter Miami CF'». La cita, que se celebró el pasado viernes, reunía a Kim Kardashian y Maluma, entre otros. Además, destacaba porque no había ni rastro de mascarillas ni distanciamiento social.

Para la ocasión, la diseñadora optó por un sublime conjunto compuesto por camisa blanca, pantalón de vinilo negro y salones en color coral. Mientras que Kim Kardashian acudía fiel a su característico estilo. Esta vez, lució un minivestido en verde pistacho con una pronunciada apertura lateral. Completaba el estilismo con sandalias estilo romano.

Además, la fiesta ha servido como antesala al 47 cumpleaños de Victoria Beckham, ya que un día más tarde, el 17 de abril, la ex ‘Spice Girl’ soplaba las velas. Una fecha de la que también ha querido hacer partícipes a sus seguidores mostrándose muy agradecida a su marido por haber sido el responsable de un día «muy especial». Este le correspondía subrayando que toda la familia la quería mucho. «Te mereces el mejor día de tu vida. Para la mejor mamá y esposa, feliz cumpleaños número 47. (Todavía tengo 45 años por cierto) 😆», bromeaba.

La soltería de Kim Kardashian

Kim Kardashian continúa cumpliendo con una completa agenda social cuando acaba de estrenar soltería. Tras numerosas idas y venidas y después de protagonizar muchas especulaciones, la reina de los realities puso fin el pasado mes de febrero a su matrimonio con Kanye West tras siete años como marido y mujer.

Según lo publicado por los medios estadounidenses, ella habría pedido la custodia compartida de sus cuatro hijos, North (7), Saint (5), Chicago (2), Psalm (1), algo en lo que el rapero está de acuerdo. Además, no se habrían enzarzado en ninguna disputa por lo económico ya que antes de contraer matrimonio firmaron un acuerdo prenupcial. «Los problemas de salud mental de Kanye no van a afectar al divorcio y Kim no va a oponer resistencia para que no le den la custodia compartida al rapero puesto que siempre se han sentido a salvo junto a él y eso no va a cambiar», publicaba TMZ. Desde el verano de 2020, Kim Kardashian y Kanye West han acaparado multitud de informaciones sobre un bache en su relación que finalmente se confirmaba con su reciente divorcio.