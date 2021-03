La diseñadora ha echado la vista atrás y ha compartido una simpática imagen en la que aparece con el nieto de la reina Isabel II.

De un tiempo a esta parte, Victoria Beckham se ha encargado de compartir con todos sus seguidores a través de sus redes sociales varios de sus recuerdos favoritos, tanto de su infancia, como de su etapa como cantante, así como de su vida junto a David Beckham. Ahora, debido a su empeño por recalcar y hacer hincapié en que no es una persona seria y siempre está sonriendo, la diseñadora ha publicado varias instantáneas en las que podemos verla de lo más feliz en diversos actos a lo largo de su amplia trayectoria profesional. Entre ellos, encontramos una simpática imagen en la que podemos verla junto al príncipe Harry.

«¡Algunas pruebas de que sí que sonrío! Con motivo del Día Internacional de la Felicidad», escribe Victoria Beckham en sus historias de Instagram antes de publicar un amplio recopilatorio de imágenes en donde la vemos con una sonrisa de oreja a oreja.

En cuanto a la foto en concreto junto al príncipe Harry, se trata de un encuentro que el nieto de la reina Isabel II mantiene con las Spice Girls en 1997, cuando él tan solo tenía 13 años. En la instantánea en cuestión podemos ver a la ahora diseñadora cogiendo de la mano al hijo del príncipe Carlos. Una prueba fehaciente de la buena sintonía que tenían ambos, a pesar de la juventud del marido de Meghan Markle. Cabe recordar que tanto Victoria como David Beckham mantienen una estrecha relación con los duques de Sussex hasta el punto que fueron uno de los invitados estrella de su boda.

Tanta es la amistad que guardan que, según varios medios británicos, estaría previsto que tanto el príncipe Harry y Meghan Markle sean uno de los invitados de honor al esperado enlace del primogénito de la pareja, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Además de ellos, también harían acto de presencia Elton John, padrino del joven, así como los diferentes padrinos de sus otros hijos, entre ellos Eva Longoria y Marc Anthony. Se espera que el enlace del hijo del jugador de fútbol se convierta en uno de los eventos del año, a pesar de que la joven pareja tomara la decisión de posponer la boda a la espera de que la situación de emergencia sanitaria mejore.

Los novios planean pasar por el altar hasta en dos ocasiones. Una en Reino Unido, en la finca Cotswolds de los Beckham, y otra en Estados Unidos, en Florida. Esta última sería un enlace judío, debido a la religión del padre de la actriz, y el coste de todo esto estaría estimado en más de cuatro millones de dólares.

Los Sussex siguen dando que hablar tras su explosiva entrevista

Más de un año después de que tomaran la decisión de dar un paso atrás como miembros senior de la Familia Real Británica, Meghan y Harry rompían su silencio y concedían a Oprah Winfrey una de sus entrevistas más reveladoras. En concreto, los duques de Sussex se abrían en canal y hacían una serie de confesiones ante la periodista que han provocado que hasta el Palacio de Buckingham tuviera que lanzar un comunicado acerca de sus impresiones acerca de lo relatado.

En su charla, Meghan Markle aseguró que se le llegó a pasar acabar con su vida. «No quería seguir viviendo. No podía quedarme sola. Estaba asustada, se supone que yo debía ser más fuerte. Necesitaba ayuda y me la negaron porque no sería bueno para la Institución. No tenía elección, estaba preocupada por mi salud mental. Tuve pensamientos suicidas muy reales y no sabía a quién recurrir. Estábamos desesperados. Y nos fuimos porque necesitábamos ayuda y nadie nos ayudó. Nunca dejamos la familia. Solo cambiamos nuestro papel en ella. “Me permitían hacer muy pocas cosas y eso te genera soledad. En los meses embarazada de Archie, tuvimos que tratar temas como su seguridad, su título, y cuán oscuro sería el tono de su piel», comentaba la que fuera protagonista de ‘Suits’.