Vanessa Hudgens anuncia su compromiso con Cole Tucker

Vanessa Hudgens está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. La actriz de 'High School Musical' ha anunciado su compromiso con el jugador de béisbol Cole Tucker. La pedida de mano tuvo lugar en París hace unos meses, aunque ha sido ahora cuando la también cantante ha hecho pública la noticia.

"Sí, no podríamos estar más felices", ha escrito la pareja en un post conjunto en donde podemos verles de lo más felices instantes después de que él hincase la rodilla para pedirle matrimonio a Hudgens. En las bonitas instantáneas, podemos ver también a la actriz luciendo el impresionante anillo de compromiso que casaba a la perfección con su manicura granate. A pesar de que ha sido ahora cuando han compartido la feliz noticia, fue el pasado mes de noviembre cuando se produjo la pedida. El joven aprovechó un viaje de trabajo de la actriz para poner uno de los broches de oro a su relación.

La actriz siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida, aunque confirmó su relación con Cole Tucker en una aparición en 'The Drew Barrymore Show' en mayo de 2021. Entonces, reveló que fue ella la que dio el primer paso después de que ambos se conocieran en una llamada de Zoom de su grupo de meditación. "Me uní a la conversación y dije: ¿Quién es? Si quiero algo o a alguien, voy a por ellos. Me metí de lleno en sus mensajes y le dije: 'Hola, encantada de conocerte' Así que creo que no hay que avergonzarse por dar el primer paso", llegó a explicar. Ambos empezaron a salir en 2020 y su relación está de lo más consolidada.

Un amor gritado a los cuatro vientos

Él también ha hablado públicamente sobre la actriz, a la que ha defendido como una mujer espectacular. "Es increíble. La quiero, pero no quiero que sea como: 'Oh, Cole está saliendo con Vanessa'. No quiero que se me trate de forma diferente a como se trata a Mithc Keller cuando baja su mujer o a Ke'Bryan Hayes cuando baja su novia", expresó públicamente.

Antes de que confirmaran su compromiso, Vanessa Hudgens publicó otra imagen en la que gritaba a los cuatro vientos lo enamorada que está de su chico: "Detendré el mundo y me derretiré contigo". Una declaración de intenciones que al poco tiempo contestaba Cole: "Siempre nena". Solo el tiempo dirá cuando se darán el "sí, quiero" y si esto servirá para que se produzca una reunión con sus compañeros de 'High School Musical'.