Tommy Hilfiger ha vendido su mansión de Miami, aunque haya tardado cuatro años para conseguirlo. En la operación ha ganado 3 millones de euros. Vamos a ver cómo es la casa por dentro, foto a foto

Tommy Hilfiger se ha cansado de una de sus mansiones y que es ser dueño de una de las grandes fortunas del mundo de la moda le puede facilitar la tarea de cambiar de residencia siempre que le venga en gana. Así ha hecho de nuevo el diseñador, que ha cerrado la venta de una de las casas más caras de Golden Beach, una de las zonas más exclusivas de Miami. Y es que Tommy Hilfiger ha ganado con esta transacción un montante de 23 millones de euros.

Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas y es que el modisto ha tardado cuatro años en encontrar un nuevo dueño para su mansión. Una venta que, al parecer, no le corría tampoco ninguna prisa, dado que lo sacó al mercado inmobiliario de lujo en 2017 por la citada cifra y, pese a no encontrar quien lo quisiese, se negó a ajustar el precio para agilizar su venta.

Una buena estrategia para él, si se tiene en cuenta que al final ha supuesto un negocio redondo con el que ha podido acrecentar la cifra que atesora en su cuenta corriente. Tommy Hilfiger y su esposa, Dee Ocleppo, adquirieron esta lujosa vivienda en 2013 por 20 millones de euros y tan solo cuatro años después de hacerla suya, remodelarla por dentro y disfrutar de sus amplias y luminosas estancias, decidieron colgarle el cartel de ‘se vende’. Al final, la pareja lo ha conseguido vender, aunque para ello haya tenido que esperar cuatro años para encontrarle un nuevo dueño dispuesto a pagar los 23 millones de euros que pedían por ella. Es decir, que en tan solo cuatro años y tras disfrutarla han ganado 3 millones de euros.

Un montante que Tommy Hilfiger se ha embolsado gracias a las privilegiadas características de su mansión. La vivienda está levantada en Ocean Boulevard, una de las zonas más elitistas de Miami, donde los famosos acuden para disfrutar de los placeres de la vida alejados de la atención mediática. Construida en 2007, la casa cuenta con seis dormitorios con sus respectivos cuartos de baño. También destaca la piscina con vistas a la playa, que corona una parcela ajardinada de 2.430 metros cuadrados. La decoración de la casa es un plus a tener en cuenta y es que tan cuidada está que incluso se valió un reportaje en la prestigiosa revista ‘Architectural Digest’.

Además, la casa que ha logrado vender al fin Tommy Hilfiger está situada a tan solo 15 minutos de la torre Realia, donde Leo Messi posee un apartamento, por lo que tener un vecino tan popular siempre es un aliciente para tener en cuenta.

Veamos cómo es la casa por dentro: