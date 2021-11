Parecían la pareja más estable y es que sentaron muy bien las bases de su romance siendo íntimos amigos antes de traspasar la línea y convertirse en pareja. Sin embargo, Shawn Mendes y Camila Cabello no han logrado superar la importante prueba del paso del tiempo y ahora acaban de anunciar que han roto su romance dos años después de comenzar su andadura. Lo han hecho a través de un comunicado de prensa emitido a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde han querido dejar claro que, aunque han entendido que como novios lo suyo no funcionaba como esperaban, seguirán siendo amigos: “Su amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, aseguran.

La ruptura entre Shawn Mendes y Camila Cabello parece amistosa y de mutuo acuerdo, aunque de sobra es conocido que esta pretensión de no agredirse y ser amigos cuando rompen su relación siempre suele terminar en una guerra mediática. Pero todo hace indicar que este no será su caso y es que la amistad que mantenían antes de su romance es más fuerte que la tensión que su relación haya generado entre ellos. También porque son jóvenes -él tiene 23 y ella 24 años-, no tienen propiedades en común y no hay descendencia sobre la que batallar. Tan solo emprenden caminos por separado deseándose lo mejor en el futuro, con la esperanza de poder ser testigos de las buenas nuevas del otro, eso sí, ahora como amigos.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, escribían Shawn Mendes y Camila Cabello en un comunicado compartido con sus fans en sus respectivas redes sociales, ocasionando un tsunami de reacciones entre sus seguidores, así como ríos de tinta en las redacciones de medio planeta.

Aunque eran amigos años atrás, fue el confinamiento por la pandemia del coronavirus lo que terminó por animarlos a dar un paso más en su romance. Al final confirmaron su relación e incluso estos inicios de su relación quedó plasmada en una canción, ‘Summer of Love’: “Se siente bien. Fue como escribir sobre los primeros meses en el encierro. Camila y yo tuvimos mucha suerte, porque pudimos simplemente estar en un momento de quietud, y fue la primera vez en los últimos seis años que pudimos relajarnos y no trabajar en absoluto. Vamos a dar paseos en bicicleta por Miami y se sentían realmente hermoso. Simplemente escribiendo sobre eso. Tenía mucha nostalgia en ese momento y creo que sin ese tiempo nos hubiera resultado difícil conectarnos. Realmente nos unió”, confesaba Shawn Mendes el pasado mes de agosto, sin saber que tan solo unos meses después rompería con Camila Cabello.

La relación entre Shawn Mendes y Camila Cabello parecía idílica y, pese a su corta edad, todos daban por hecho que llegarían al altar y que podrían formar una familia. Tan perfecto parecían, que incluso la pareja quiso dejar claro que son personas normales y que en su relación también hay lugar para rencillas típicas, como le sucede a cualquier mortal enamorado: “Definitivamente peleamos y nos metemos en las peores discusiones. Pero creo que somos bastante buenos para captar cuando es solo hablar del ego. Y nos gusta, generalmente como llamarnos entre nosotros. Tenemos una relación realmente honesta y abierta, pero sí, no, definitivamente peleamos”, dejaba claro el cantante, dispuesto a desmontar la imagen perfecta que se había creado sobre él y su chica. Ahora han demostrado con su ruptura que son humanos, que sufren como cualquier otro, pero que su ruptura sentimental no es, ni mucho menos, el final de su relación.