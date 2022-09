Lo que parecía que iba a ser un divorcio amistoso, se ha convertido en uno de los más tormentosos de los últimos años. La pasada semana, Shakira y Piqué, tuvieron una primera toma de contacto junto a sus abogados de la que salieron sin llegar a ningún acuerdo de divorcio por la custodia de sus hijos, Milán y Sasha. De hecho, el futbolista abandonaba la reunión de manera precipitada y visiblemente enfadado. Tras ese fracaso, tenían una nueva oportunidad este martes 27 de septiembre. Sin embargo, las aguas parecen no haberse calmado y a esta reunión a la que han acudido los letrados en nombre de sus representados no ha resultado nada beneficiosa. Siguen sin llegar a un acuerdo, ya que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer respecto a la decisión de la custodia de sus dos hijos. Shakira se mostró inamovible en cuanto a sus pretensiones a cumplir. Por su parte, después de la palabras de la cantante en una revista, el entorno cercano de Piqué aseguró que el futbolista iba a mostrarse más tajante y menos conciliador.

La última reunión entre Piqué y Shakira no ha sido fructífera

Tal y como han adelantado en ‘Sálvame’, la reunión que han mantenido los abogados de Shakira y Piqué no ha sido muy fructífera y siguen sin llegar a un acuerdo. La cantante y el futbolista, que han contratado a los mejores abogados para su separación, tendrán que seguir negociando. El acuerdo al que intentarían llegar se le está resistiendo y, de momento, las dos partes siguen en su posición defendiendo así sus ideas. La expareja no llegan a un punto en común, lo que significa que muy pronto tendrán que volver a reunirse para seguir discutiendo los puntos sobre su separación.

A pesar de que los abogados continúan en conversaciones intentando llegar a un punto común, sobre todo por el bien de sus hijos, esto todavía no ha ocurrido. En el caso de que tras varias reuniones no llegaran a un acuerdo, podría ser la justicia quien dedica la custodia de los menores.El deseo común es no llegar a recurrir a la justicia para que sea un juez quien determine el futuro de sus dos hijos. Hay que recordar que Shakira quiere marcharse a Miami con sus hijos, mientras que Piqué, asentado en Barcelona, no quiere estar alejado de sus hijos. La custodia de los menores es el punto clave de esta separación, que parece que están muy lejos de conseguir un consenso.

La expareja ha vivido un incómodo encuentro en un partido de su hijo

Esta nueva reunión entre los abogados llega justo poco después de que la expareja protagonizara un incómodo encuentro en el partido de béisbol de su hijo en Barcelona. En plena batalla por la custodia de sus hijos, Shakira y Piqué se vieron las caras en un evento deportivo en el que coincidieron para apoyar a su primogénito. Ambos se mantuvieron alejados en todo momento, tal y como confirmó una persona que estuvo en el evento deportivo al portal TMZ. Según esta persona, se sentaron en gradas opuestas y apenas se miraron hasta que se acercaron a su hijo al final del partido, aunque manteniendo la distancia. Piqué acudió acompañado de su madre y su mascota, sin la compañía de su nueva novia, Clara Chía. Por otro lado, la de Barranquilla también estuvo acompañada de su madre y varios amigos.