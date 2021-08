Con motivo del aniversario de su marido, la actriz ja compartido un precioso mensaje (con álbum de fotos incluido) en sus redes sociales.

El 11 de agosto es una fecha señalada para Chris Hemsworth. El australiano cumplía 38 años. Y para celebrarlo, Elsa Pataky le ha enviado un mensaje muy romántico. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido unas bonitas palabras con las que ha dejado claro que sigue tan enamorada como el primer día del actor que encarna a Thor.

«Happy birthday to my favourite husband ever.😝 You mean the world to me. For many more years of laughs and happiness / Felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad», ha escrito en su perfil oficial. Además de sus palabras, la madrileña ha publicado varias imágenes del álbum familiar junto al artista, con el que lleva ya diez años de feliz relación.

Diez años de feliz relación… y una bonita familia numerosa

Chris y Elsa forman una de las parejas más envidiadas del planeta. A su década juntos se suma la felicidad que comparten con los tres hijos que tienen en común: India, Sasha y Tristan, que también aparecen en el romántico post de la actriz. Y es que en una de las imágenes que ha subido a las redes se puede ver a su pareja dormido en el sofá abrazado a sus pequeños. Una tierna instantánea que reflejan los momentos más íntimos de su bonita familia.

No cabe duda de que Elsa es feliz al lado de su marido. Atrás quedan los rumores sobre una supuesta crisis entre ellos. Fue el pasado mes de febrero cuando saltaron las alarmas. La revista especializada en celebrities, ‘Woman’s Day’ hablaba de un bache entre ellos. Y la noticia corrió como la pólvora. Entonces, Chris estaba rodando la película ‘Thor: Love and Thunder’ junto a la actriz franco-canadiense Pom Klementieff. Ambos fueron fotografiados durante una fiesta que reunió al elenco de largometraje donde se les veía hablando de manera relajada y sonriente. Aquello fue el detonante que hizo surgir todo tipo de especulaciones.

Elsa Pataky, enamorada «siempre y para siempre» de Chris Hemsworth

Para más inri, cuando saltaron los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Chris Hemsworth, Elsa Pataky se encontraba separada de su chico, ya que también estaba rodando otro largometraje: ‘Carmen’, dirigido por Benjamin Millepied, marido de Natalie Portman. Para acallar las habladurías, la que fuera novia de Fonsi Nieto compartía una bonita foto junto a su marido el día de San Valentín. «Siempre y para siempre», decía.