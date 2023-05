Robert De Niro, padre a los 79 años por séptima vez

Robert De Niro sorprendía a todos con su última confesión. El actor está inmerso en la promoción de su última película, 'Todo sobre mi padre', y llegaba a una de estas rutinarias entrevistas. Tras preguntarle por su paternidad, desvelaba que ahora, a sus 79 años, eran siete los hijos que tenía. "De hecho, acabo de tener un bebé", respondía ante la sorpresa de los presentes. En cuanto a la paternidad se refiere no se considera un padre muy estricto. Es algo que, además, aprendes con el tiempo: "No me gusta tener que imponer la ley y cosas así pero a la vez no te queda más remedio". El actor sabe que la paternidad, sea a la edad que sea, exige muchos sacrificios: "Cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por ellos y concederles una duda, pero no siempre puedes".

De momento no hay más detalles sobre la llegada de este pequeño a su familia, ni sexo, ni fecha, ni con quién se ha vuelto a convertir en padre. La última vez que se vio a Robert De Niro acompañado fue el año pasado en uno de sus viajes a Ibiza. Allí disfruto de la isla junto a Tiffany Chen, una instructora de artes marciales con la que mantenía una relación. Es muy cauto con su vida privada y, por ello, es difícil saber si siguen adelante.

Robert De Niro es padre de 7 hijos y ya abuelo

La primera vez que Robert De Niro se convirtió en padre fue junto a su primera esposa, la cantante Diahnne Abbott. Con ella se casó en 1976 y fruto de ese matrimonio nació Raphael. Su segunda hija sería Drena, hija de de la cantante de una pareja anterior que el actor decidió adoptar. En 1987 llevaba un año ya separado y conoció a Grace Hightower. El tercer y cuarto hijo llegó, sin embargo, en una relación posterior. Junto a la modelo Touki Smith amplió la familia por partida doble con los gemelos Julian y Aaron por gestación subrogada. Su quinto y sexto hijo, Elliot y Helen Grace, llegaron de la misma manera con la que fue su segunda mujer. Su primer hijo, Raphael, convirtió al actor en abuelo en 2009.