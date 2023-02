Rihanna reaparece en la SuperBowl embarazada: el vídeo de su actuación

Después de siete años alejada de los escenarios, Rihanna ha regresado a la escena pública este domingo con un espectacular concierto en la final de la Super Bowl. Allí, la cantante de Barbados arrancó su espectáculo en el State Farm Stadium de Glendale, en el estado norteamericano de Arizona desde una plataforma elevada en la que se tocó suavemente el vientre, un gesto con el que despertó los rumores sobre un posible embarazo. Además de repasar sus grandes éxitos, la de Barbados sorprendió al mundo entero al revelar su segundo embarazo. También dejó a todos con la boca abierta al repasar 12 de sus hits en apenas 15 minutos. ¡No se pierda el vídeo de su show!

Vídeo: Twitter

Poco después de su show, el representante de la artista despejó las dudas al confirmar al medio 'The Hollywood Reporter' que espera su segundo hijo. La artista y su pareja, el rapero A$AP Rocky, dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado mes de mayo. En su esperado regreso, y con su incipiente barriguita, Rihanna arrasó en un espectáculo que comenzó colgada de una plataforma en las alturas. El primer tema en sonar, "Bitch Better Have My Money", causó furor entre los más de 112 espectadores que vieron la gala en directo.Entre las celebrities que disfrutaron el concierto desde las gradas del estadio estuvieron Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele. También estaba en las primeras filas la modelo Cara Delevingne, quien llevaba una camiseta con el mensaje «El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol».

Vestida con un mono de un rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco, Rihanna revivió sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras. Allí tomó el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron las estrellas invitadas el año pasado. A diferencia de ediciones anteriores, la cantante no contó con ningún invitado sorpresa. Entre los éxitos que sonaron en su impresionante puesta en escena destacan «We Found Love» y «Work». Y se reservó «Umbrella» y «Diamonds» para la traca final mientras se elevaba de nuevo en una pasarela voladora en la que se despidió del público con un espectáculo de fuegos artificiales.

Cabe recordar que en anteriores ediciones, artistas de éxito internacional han pisado el escenario de la Super Bowl. The Weeknd (2021), Jennifer López y Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013) completan la lista reciente de actuaciones del partido final del campeonato de la National Football League.