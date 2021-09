Ricky Martin ha reaparecido ante los medios, pero no parece el mismo. Se ha sometido a un retoque estético y el resultado no es el deseado.

Ricky Martin se ha convertido en Trending topic. El artista internacional ha acaparado todas las miradas por su cambio físico y es que ha aparecido irreconocible tras realizarse un retoque estético. Al menos así lo creen sus seguidores, quienes no alcanzan a entender la mutación que ha sufrido en los últimos meses, ya que no ha resultado nada favorecedor. El puertorriqueño tiene la cara hinchada, los ojos más pequeños e incluso parece más envejecido, tres características que, a buen seguro, no eran su objetivo. Tanto es así que las redes sociales se han llenado de memes que le comparan con dibujos animados u otros rostros conocidos, un movimiento sobre el que el cantante no se ha pronunciado en su cuenta de Instagram.

Ricky Martin se convirtió en Mickey Rourke tan lentamente que no nos dimos cuenta pic.twitter.com/mrb6Wf1H23 — Beto Messa⚕️ (@betomessa) September 27, 2021

¡¿Qué le pasó en la cara a Ricky Martin?! pic.twitter.com/4gj0CD42Lo — 🍿🎥Esteban Jourdán (@Tebann) September 27, 2021

No está tan mal, con la nueva cirugía #RickyMartin puede hacer la remake de Lobo Del Aire! 😉🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/KtRhrQdEFg — facuss Barker (@FFacuss) September 28, 2021

A pesar de que él no ha dado explicaciones sobre lo sucedido, lo cierto es que el universo 2.0 está repleto desde hace algunas horas de comparaciones en las que Ricky Martin es el protagonista. Un antes y después más que evidente en el que casi todo el mundo da por hecho que se ha sometido a una cirugía o retoque estético con el que no ha conseguido los efectos deseados. A sus 49 años, el cantante tenía un físico envidiable, pero algo ha sucedido en su rostro. Aunque este mismo verano reapareció ante los medios y se pudo ver que «era el de siempre», en esta ocasión ha sucedido exactamente lo contrario. Ricky Martin ha posado delante de las cámaras sin imaginar la repercusión que tendría su nueva imagen, pues muchos creen que se ha desfigurado.

Ricky Martin no es el único

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linda Evangelista (@lindaevangelista)



La última en denunciar la transformación física que había sufrido ha sido Linda Evangelista. La modelo se sometió a un tratamiento, pero consiguió los efectos contrarios a lo que le prometieron, lo que ha provocado en ella una depresión. La maniquí ha reconocido que una rara reacción a un tratamiento ha desfigurado sus facciones hasta el punto de que se ha visto obligada a pasar hasta en dos ocasiones por un quirófano. Ha tenido que ponerse en manos profesionales para someterse a operaciones correctivas, pero no han hecho más que agravar su problema. Un drama que ha sumido a Linda Evangelista en la tristeza del que se ha confesado ante su casi millón de seguidores. “Hoy he dado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años”, decía Linda en sus redes sociales esta misma semana.