Reese Witherspoon se separa de Jim Toth, su segundo marido, tras 11 años de matrimonio

Reese Witherspoon y Jim Toth, su segundo marido, han puesto fin a su matrimonio tras once años de matrimonio. La oscarizada actriz y el agente de talentos han anunciado la noticia a través de un comunicado y pocos días antes de que se hubiera cumplido su duodécimo aniversario de boda.

"Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y seguimos adelante con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos", indica el comunicado que ambos han compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Por otros lado, la actriz y el agente de talentos han indicado que su máxima prioridad ahora es el hijo que tienen en común, así como el resto de su familia. "Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento", añaden. Tal y como revela la revista 'People', la relación ha terminado en buenos términos y ambos guardan una gran amistad. "Están muy comprometidos con la paternidad compartida. Se preocupan por que todo vaya lo mejor posible para todos", indican.

Fue en diciembre de 2010 cuando Reese Witherspoon y Jim Toth anunciaron su compromiso para luego darse el "sí, quiero" en marzo de 2011 en una preciosa ceremonia celebrada en Ojai, California. Son padres de un niño de 10 años, Tennessee James, el hijo pequeño de la actriz, quien tiene dos hijos mayores fruto de su primer matrimonio con Ryan Phillippe, Ava (23) y Deacon (19).

El pasado mes de julio, la que fuera protagonista de 'Big Little Lies' compartía una bonita imagen junto a Jim Toth para felicitarle por su cumpleaños. Entonces, aseguraba que este era un gran seguidor del Tour de Francia, así como de determinados equipos de fútbol. Además, admitía que le quería mucho. De la misma forma, hace un año, con motivo de su once aniversario de bodas, la actriz hacía hincapié en que había sido unos años de aventuras, amor y risas: "Me siento tan afortunada de compartir esta maravillosa vida contigo". Unas publicaciones en la que dejaba patente que le guardaba un gran cariño y que así seguirá ahora que toman caminos por separado.

Así fue su primer encuentro con Jim Toth

Hace unos años, Reese Witherspoon se abría en canal con la revista 'ELLE' y recordaba que su primer encuentro con su segundo marido tuvo lugar en casa de un amigo y poco después de su ruptura con Jake Gyllenhaal. Entonces, aseguró que era una "persona realmente buena" puesto que le ayudó a acabar con una situación muy incómoda que estaba viviendo. "Sucedió de la nada. Un tío muy borracho me estaba tirando los tejos, haciendo el idiota, gritándome. Decía algo así como: 'No me conoces'. Y yo estaba como, 'Sí, lo sé, no te conozco'", recordó y explicó que fue entonces cuando se acercó Jim para disculparse por su amigo, quien había terminado una relación.