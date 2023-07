Las redes atizan a Rauw Alejandro tras su ruptura con Rosalía

La inesperada ruptura entre Rosalía y Raw Alejandro ha sido una de las noticias que ha copado la actualidad de la crónica social esta última semana, incluso dando la vuelta al globo. Rauw Alejandro confirmaba que ambos emprendían caminos separados después de tres años de relación y planes de boda, además negaba una supuesta infidelidad. Las redes han cargado duramente contra el puertorriqueño y se han posicionado al lado de la catalana.

"Tenía la fe de que tú eras un hombre diferente y me equivoqué Rosalía no pierde nada, pero tú pierdes todo", afirmaba una fan. Mientras que otro internauta indicaba lo siguiente: "Siempre creí que Rosalía era demasiado para ti. Nunca me equivoqué". Muchos han sido los que no han creído su versión de los hechos: "Hubieses quedado mejor aceptando lo obvio, pero tenías que tratar de hacerte el santo y victimizarte. Para cambiar tienes que reconocer tus errores. Rosalía salió hace un mes hablando de su boda. Sé un caballero y no te burles de la inteligencia de las personas".

Rauw Alejandro, sentenciado

Cabe recordar que el cantante afirmó en una nota publicada en redes que el fin de su relación con Rosalía se había producido meses atrás. "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas", dijo. Sus seguidores dudan de sus palabras. "Wey pero Rauw lleva desde 2019 obsesionado con Rosalía, en entrevistas decía que la quería de novia, tiene su nombre tatuado en el pecho, le ha escrito cientos de canciones mega bonitas y siempre la menciona en sus conciertos, como un hombre así de enamorado puede ser infiel!!!!!".

"Rosalía será la motomami y tú solo su ex", indicaba una fan. Otra le recordaba que una mujer como ella no se "encuentra a la vuelta de la esquina". Hay también quien ha subrayado que se trata de un episodio difícil de olvidar": "No te lo vamos a perdonar nunca". Han sido muchos los se han decepcionado con él: "Se creen que por tener plata se pueden llevar el mundo por delante, pero todo lo que uno siembra cosechará después". Algunos de los mensajes han sido absolutamente demoledores. "Ella: una mujer disciplinada, con educación y musicalmente muy avanzada. Él: un don nadie, famoso del día a la mañana sin mucho mérito. Rosalia merece a alguien a su nivel, no este niñato".