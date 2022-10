Brad Pitt ha causado sensación durante su estancia inesperada en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. ¿Qué hace el afamado actor de Hollywood paseando por los boxes de los coches más veloces del mundo? ¿Qué hace en una competición como esta si antes nunca había mostrado interés por este tipo de deporte automovilístico? La razón de su presencia se dio a conocer poco después, al confirmarse de que el exmarido de Angelina Jolie se encuentra documentándose para su próxima película, cuyo telón de fondo será precisamente dicha competición.

El actor se dio un auténtico baño de masas durante su paso por el paddock de la Fórmula 1 de Austin, en Texas, donde saludó a sus fans despreocupadamente e incluso dejándose fotografiar por los más avispados. Eso sí, lo que no dejó es que se le hiciesen preguntas, primero porque no quiere desvelar ningún detalle sobre su próxima película, que continúa siendo un misterio. También porque aquello que podrían preguntarle sobre su vida privada tampoco le interesa, pues hace tan solo unos días su exmujer le acusaba directamente de haber tratado de estrangular a uno de sus hijos, mientras golpeó a otro y a ella misma tras humillarles en un vuelo desde Francia. Ese día su matrimonio se fue al traste. Él niega las acusaciones, pero los medios de comunicación quieren conocer más detalles y él no parece por la labor de dar mayores explicaciones.

Con ello, Brad Pitt ha pasado un día entre pilotos de Fórmula 1 y demás profesionales de estas competiciones dejándose seducir por el ambiente reinante y cogiendo detalles que después pudiesen dar forma a su próximo trabajo cinematográfico. Así se pudo encontrar con el piloto español Fernando Alonso, con el que llegó a posar, como así se puede comprobar en las redes sociales del asturiano. Pero no solo se dejó ver con el español, pues también charló animadamente con Lewis Hamilton, quien además de piloto también va a probar suerte en el cine junto a él, aunque en el papel de coproductor de esta película que se traen entre manos. Así, se dejaron fotografiar en los boxes de Mercedes o hablando animadamente con el CEO de Apple, Tim Cook.

Brad Pitt no fue el único famoso que se codeó entre los pilotos en esta competición de Austin, pues también Ed Sheeran, Serena Williams o Shaquille O’Neal se dejaron ver por las instalaciones. Todos fueron testigos de cómo Max Verstappen se alzaba con el triunfo, mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz se quedaron a medio camino y no llegaron a meta por culpa de inoportunos accidentes. Al menos el asturiano pudo conocer en persona a Brad Pitt y, quien sabe, quizá darle algún que otro consejo para su próximo papel en el que dará vida a un piloto de Fórmula 1 fracasado que trata de buscar fortuna liderando su propio equipo. Una película que, si todo sigue su curso, podrá comenzar a grabarse en las instalaciones de este Gran Premio a mediados del próximo año 2013.