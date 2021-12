Mucho se ha hablado sobre los motivos que han obligado a Shawn Mendes y Camila Cabello a romper su romance, el cual era considerado uno de los más estables de la música pese a nacer al calor de la pandemia y ser aún muy jóvenes. Empezaron siendo los mejores amigos para descubrir que el amor se había hecho hueco en sus corazones. Sin embargo, la pareja ha anunciado que su relación sentimental se ha ido al traste y que tan solo les queda una sincera amistad por la que lucharán por encima de todo. Pero el cantante ha dado un paso al frente al lanzar una nueva canción, ‘Itll be okay’, dedicada a su exnovia y que podría encerrar las claves de su ruptura, las cuales aún siguen siendo todo un misterio sin resolver.

Tras dos años de amor, la pareja rompió el pasado mes de noviembre. Los rumores aseguran que fue Shawn Mendes quien tomó la drástica decisión de emprender caminos por separado de Camila Cabello, al percatarse de que la relación no avanzaba y sus sentimientos románticos se habían enfriado. Una posibilidad que se ve reforzada ahora con la publicación de una nueva canción que el artista ha escrito pensando en su ya exnovia y que apunta precisamente a esa dirección: “¿Vamos a hacerlo? ¿Va a doler? Podemos intentar saberlo, pero nunca funciona”, son las primeras palabras que pronuncia Shawn Mendes en su nueva canción.

En el estribillo, el cantante, que ya ha tomado la decisión más complicada de su vida de poner en peligro su amistad con Camila Cabello al renunciar a su amor, continúa analizando lo que ronda por su cabeza en estos inciertos momentos: “Me he empezado a imaginar un mundo en el que no coincidimos. Me está poniendo enfermo, pero nos curaremos y saldrá el Sol”, canta el artista para Camila Cabello, dejando claro, según sus seguidores, de que fue él quien tomó la decisión, que sabía que era duda, pero también que era lo más recomendado para la felicidad de ambos.

La letra de la canción de Shawn Mendes es entendida como un directo mensaje a Camila Cabello, especialmente cuando llega la parte más dura del tema en el que canta que “si me dices que te vas, te lo pondré fácil. Todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te querré de todas las maneras. El futuro con el que hemos soñado se está poniendo negro. No hay nada más doloroso”, canta con pena, pero a sabiendas de que hace lo mejor para evitar sufrir y, sobre todo, evitar hacer daño a su mejor amiga y ahora exnovia. Vea el vídeo para escuchar la canción y rescatar mensajes ocultos de ella.