Kanye West vuelve a estar en el punto de mira después de haber reaparecido en sus redes sociales y haberlas utilizado para escribirle una polémica carta a sus hijos. El rapero, que tiene varios frentes abiertos, ha atacado con dureza a la madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, y la ha acusado de condicionar a sus hijas para posar en la revista ‘Playboy’.

Kanye West la ha vuelto a liar con sus publicaciones en redes sociales con una publicación que después se encargaba de eliminar y que iba destinada a su hija mayor. «No dejes que Kris te obligue a hacer de playboy como hizo con Kylie y Kim«, escribía a raíz de que la pequeña haya comenzado a crear contenido en las redes sociales. Por otro lado, Kanye West confesaba que la pornografía fue una de las razones del fin de su matrimonio. «Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción. Instagram la promueve. No voy a dejar que les pase a Northy y Chicago (sus hijas)», insistía.

No es la primera vez que Kanye West utiliza sus redes sociales para atacar de forma directa a Kim Kardashian y a su familia. Unas publicaciones que han sido muy criticadas y por las que sus seguidores le pedían que pararan. A raíz de esto, era la propia influencer quien le mandaba un mensaje privado a su exmarido para pedirle que les dejara en paz. «De mi mamá: Por favor, pídele que deje de mencionar mi nombre. Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien. Todo esto me estresa muchísimo», fue el mensaje que le mandó la empresaria al rapero y que este último se encargó de hacerlo público. «No pienso parar hasta que tenga voz y voto sobre mis hijos sin importar lo que cueste legalmente«, llegó a asegurar.

Kim Kardashian también salió al frente para defender que su hija utilizara las redes sociales, siempre con supervisión. “Como principal proveedora y cuidadora hago lo mejor para protegerla. Esos vídeos le permiten que exprese su creatividad y eso le hace feliz, además de que están supervisados por un adulto”, se defendía. Además, insistía que lo único que le podía hacer daño a su hija eran los continuos ataques que hacía el rapero contra ella. “El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos como para que la obsesión de Kanye West por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública le cause más dolor a todos”, expresaba.

La otra queja de Kanye West

Hace unas semanas, Kanye West volvió a denunciar públicamente que Kim Kardashian no le dejaba pasar tiempo con sus hijos, North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3). “A mis hijos no se les permite venir al servicio dominical. Esta es la quinta vez que ella me hace esto, ¿qué te pasa persona sin Dios?, ¿por qué mis hijos no pueden venir a la iglesia?”, se quejaba visiblemente airado el rapero en sus redes sociales para compartir el último punto de enfrentamiento con su ya exmujer, quien parece dispuesta a ponerle trabas a su ex para que disfrute con sus hijos de actos religiosos.