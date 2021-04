El español Sergio López-Rivera ha ganado un Oscar a mejor maquilla por ‘La madre del blues’. Se ha hecho con la estatuilla junto a Mia Neal y Jamika Wilson.

La 93 edición de los Premios Oscar 2021 se ha celebrado en la madrugada del domingo al lunes, en horario insular. A lo largo de la noche, actores, actrices, directores y demás invitados han desfilado por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles y también de la Union Station. Este año, y al igual que en los Globos de Oro del 2021, los galardones más esperados del mundo del cine se han celebrado desde dos lugares diferentes para evitar aglomeraciones, siguiendo así las recomendaciones sanitarias a consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus. Tras la ‘red carpet’, se ha celebrado la gala que ha dejado a un español entre los premiados. Sergio López-Rivera se ha hecho con el galardón en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería.

Sergio López Rivera ha ganado el Oscar por ‘La madre del blues’

El maquillador Sergio López-Rivera se ha convertido en el segundo español en ganar un Oscar en categoría de mejor maquillaje y peluquería. Lo ha hecho por su trabajo en ‘La madre del blues’ junto a Mia Neal y Jamika Wilson. Esta ha sido la única representación española en esta edición de los galardones y lo ha hecho llevándose la estatuilla dorada por la caracterización de Viola Davis. Como director del equipo de maquillaje y peluquería ha subido a recoger el premio acompañado del resto del equipo y todos se han mostrado muy emocionados. Pero en especial el propio español.

De hecho, no ha podido ni articular palabra ni ver cómo levantaba su primer Premio Oscar. Lo hicieron sus compañeras de trabajo, Mia Neal y Jamika Wilson. Además, agradecieron a la actriz, protagonista de la película, las facilidades que puso a la hora de trabajar con ella, lo cual ha motivado las primeras lágrimas de la intérprete norteamericana.

A su llegada, confesaba estar muy nervioso

Mientras que en la alfombra roja sí que ha atendido a los medios de comunicación reconociendo que se encontraba nervioso, no le ha hecho falta librarse de estos, ya que no ha tenido que ofrecer ningún discurso. Esto era algo que preocupaba a Sergio López-Rivera, tal y como él aseguraba pocas horas antes de recibir la estatuilla dorada. En la ‘red carpet’ confesó que llegaba «preparado para la ceremonia» y que sentía que «era una experiencia surrealista». Además, añadió que «lo último que se me pasaba por la cabeza cuando rodaba la película era estar aquí».

Sergio López-Rivera el segundo español en conseguir el Oscar en esta categoría

Tal y como hemos dicho anteriormente, Sergio López-Rivera se ha convertido en el segundo español en alzarse con el premio en la mencionada categoría. Los primeros fueron David Martí y Montse Ribé, de El laberinto del fauno, película del año 2006. Hemos tenido que esperar varios años para volver a ver a otro español alzarse con este premio.