Nick Carter, de nuevo acusado de agresión sexual

Nick Carter, uno de los integrantes de los Backstreet Boys, vuelve a ser señalado. Melissa Schuman, que forma parte del grupo Dream, acudió el martes a interponer una demandad contra el cantante por una supuesta agresión sexual. Este hecho se habría producido en 2003, cuando ella tenía 19 años. Declaró ante la Policía que este habría utilizado "su papel, estatus y poder como cantante para acceder a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente". No es la primera vez que le señala, en 2017 ya detalló cómo este le obligó, supuestamente, a acudir a su apartamento de Santa Mónica: "Fui implacable y no acepto un 'no' por respuesta".

Para el cantante, estas acusaciones, las de antes y las de ahora, son completamente falsas. Así lo explicaba Liane K. Wakayama, abogada del cantante, que defiende su inocencia: "Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante años, pero era falsa". Tienen claro que lo que busca es "conspirar para hacer daño, difamar y extorsionar a mi defendido, amigos y familia". Entienden, además, que es un "truco de relaciones públicas" y que piensan dar un paso atrás para defenderse. "No le quitarán a Nick su idea de hacer que rindan cuentas por el dolor y el sufrimiento inconmensurables que ha causado su conducta abusiva", exponían en la Rolling Stones, revista que ha destapado la denuncia. Nick Carter tiene por delante varios procesos judiciales de este tipo. A finales del año pasado fue también demando por una supuesta violación y agresión física.

Shannon Ruth, una mujer de 39 años que sufre autismo, consiguió después de mucho tiempo acusarle. Desveló que con tan solo 17 años, menor de edad, en 2001 el cantante, supuestamente, la agredió tras un concierto de la banda en Tacoma, Washington. Esta es una demanda colectiva y a esta se suman hasta otras tres jóvenes que le señalan por los mismo hechos. Puso fin a su anonimato recalcando que daba el paso porque “los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Cartel me violara”. No pudo evitar emocionarse mientras recordaba todo lo que había sucedido. Tras la actuación en directo, acudió al autobús de la banda para ver si conseguía su autógrafo. El cantante le invitó a tomar una copa, aún sabiendo su edad, y a pasar: "Después de violarme recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”.

Melissa Schuman señaló a Nick Carter en 2017: "Se negó a aceptar mi 'no' por respuesta"

Melissa Schuman decidió exponer públicamente a Nick Carter por un hecho similar en un blog que ella misma firmó. Hay que remontarse a 2017, cuando ambos coincidieron después de un tiempo. "Pesaba mucho, demasiado para poder salir de debajo de él", escribía relatando el terrible momento por el que, supuestamente, pasó. "Por defenderme, me he enfrentado a una reacción violenta. No soy la primera en pronunciarme pero mi intención es ser la última, relataba.

Quería con su historia sentar un precedente, que "las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que no pueden permitirse proteger a los depredadores sexuales". Solo pedía una industria musical mucho más limpia y segura. Ya en ese momento el cantante de los Backstreet Boys lo negó rotundamente reconociendo que juntos sí que habían estado: "Nunca me había expresado desde entonces que todo lo que hicimos no fue consensuado". Se defendió declarando que "es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar molestias o daño intencionalmente".