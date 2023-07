Muere Tony Bennet a los 96 años, el último gran 'gentleman' de la música

Hoy es un día triste para los amantes de la buena música, da igual el género. Tony Bennet ha fallecido a los 96 años en su ciudad natal, Nueva York, rodeado de los suyos. No han trascendido las causas de su deceso, pero se sobrentiende que, a su edad, su estado de salud era delicada. Fue diagnosticado de Alzhéimer en 2016, lo que provocó su retiro paulatino de los escenarios. En 2021 se produjo su adiós definitivo justo después de alcanzar lo más alto de las listas de éxito junto a Lady Gaga. Hoy, el mundo de la cultura llora su marcha. Es el único que pudo estar a la altura de Frank Sinatra y hacer suya su canción insignia, 'I've got you under my skin'.

Tony Bennet, un grande entre los grandes

"La vida es un regalo, incluso con Alzhéimer", dijo el inigualable Tony Bennet hace dos años y medio. El último gran 'gentleman' de la música estaba a dos meses de celebrar su 97 cumpleaños. No ha podido ser. Con él se ha ido una de las grandes voces del siglo XX. De su voz prodigiosa salieron temas tan míticos como 'I left my heart in San Francisco', 'The way you look tonight' o 'Rags to riches'. Como la voz de Frank Sinatra no ha habido otro, pero 'La Voz' siempre le profesó una gran admiración a su compatriota, siempre a su sombra, pero también incomparable.

La vida de Tony Bennet ha sido, como poco, intensa. Criado en un barrio pobre de Queens, en la Gran Manzana, se quedó huérfano de padre cuando apenas tenía 10 años. Siempre tuvo claro que lo suyo era la música y a ello dedicó su vida. Solo la Segunda Guerra Mundial, en la que combatió, consiguió que el cantante hiciera un parón en su carrera musical. Bueno, la guerra y el Alzhéimer, que le azotó sin tregua desde que le fue diagnosticada la enfermedad.

Tuvo una carrera más que prolífera de siete décadas. Publicó una decena de discos que encabezaron las principales listas de éxitos y le brindaron fama y reconocimiento. Siempre supo 'renovarse o morir', como dice el refrán. Supo rodearse de los artistas más prolíferos de cada época: además de Paul McCartney, Elton John, George Michael, Lady Gaga, Queen Latifah o Amy Winehouse. Hoy el mundo de la música está de luto. Inevitablemente.